“Volare”: l’Istituto Marangoni Miami incanta il Design District con moda, musica e talento emergente

L’Istituto Marangoni Miami ha illuminato il cuore del Miami Design District con la seconda edizione della sua attesissima sfilata annuale, Volare. Un evento che ha celebrato la libertà creativa, l’innovazione sartoriale e il talento degli studenti di fashion design, trasformando la Palm Court in una passerella d’avanguardia.

Le collezioni finali e il debutto del Fondo Borse di Studio IMM x MDD

Durante la serata, sono state presentate le collezioni finali di 18 studenti, tra cui Chenqi Jiang, Ilayda Polat, Juan Vargas, Valery Luna e Zoe Pereita, testimoniando la visione e la varietà culturale che caratterizza l’IMM. L’evento ha anche lanciato il nuovo Fondo Borse di Studio IMM x Miami Design District, pensato per sostenere le future generazioni di fashion designer della città.

Karolína Kurková chiude lo show con un look unico e una parrucca storica

Momento clou della serata: la supermodella Karolína Kurková ha sfilato indossando un look della studentessa Ilayda Polat e una straordinaria parrucca vintage appartenuta a Josephine Baker, creata negli anni ’20 da Antoni Cierplikowski e concessa dalla Parodi Costume Collection. Un simbolo potente di femminilità e memoria storica.

Cristalli Swarovski, performance dal vivo e un finale da standing ovation

Le collezioni di Emilia Mourier, Mariana Jimenez e Nina Talpe hanno brillato grazie ai cristalli Swarovski, partner dell’evento. La serata è stata accompagnata dalla suggestiva esibizione della Miami Symphony Orchestra, che ha fatto da colonna sonora all’intero fashion show, culminando nell’intensa performance live della cantante italiana Arianna, affiancata dall’attrice greca Athina Marturet. Il brano Volare, arrangiato in versione orchestrale, ha regalato un gran finale emozionante e memorabile.

Il design incontra l’educazione, la creatività spicca il volo

«Questa sfilata non riguarda solo i capi creati dai nostri studenti, ma anche la celebrazione della creatività e dell’ambizione illimitate che portano nel settore,» ha dichiarato Hakan Baykam, Presidente di IMM. «È una testimonianza della passione, della dedizione e del duro lavoro di ogni studente,» ha aggiunto Mario Braghieri, Dean of Fashion.

Il Miami Design District come incubatore di visioni

La collaborazione tra l’IMM e il Miami Design District consolida il quartiere come punto di riferimento per il design internazionale, sostenendo la formazione di nuovi talenti e promuovendo una cultura che fonde moda, arte e impresa. Volare si è confermato come uno degli appuntamenti più iconici del calendario fashion di Miami, rilanciando il ruolo dell’IMM come motore creativo della città.