Voci Mascagnane, i premiati del secondo concorso internazionale

Vengono dalla Sud Corea i primi due classificati della seconda edizione del concorso “Voci Mascagnane” che si è svolto in questi giorni a Livorno, mentre sono tutti italiani i giovani artisti che si sono aggiudicati i premi speciali della competizione internazionale promossa dal Dipartimento Mascagni della Fondazione Teatro Goldoni.

“Con grande soddisfazione – afferma il presidente della giuria del concorso e direttore artistico della manifestazione Marco Voleri – siamo giunti alla conclusione di questo ulteriore percorso di conoscenza, crescita e valorizzazione dell’opera e del Teatro di Pietro Mascagni e della Giovane scuola italiana con 46 giovani cantanti provenienti da mezzo mondo. Soddisfazione per più di un motivo: per la qualità delle 15 voci finaliste, selezionate in ben due turni di audizione; per la consapevolezza di aver lavorato per strutturare ed arricchire un sistema che ha come primo obiettivo quello di generare risultati artistici tangibili con immediata ricaduta in termini di offerta e proposta; a solo titolo di esempio ricordo che uno dei protagonisti applaudito da pubblico e critica nella nostra recentissima produzione de Le maschere di Mascagni per la stagione lirica era il baritono Min Kim vincitore della passata edizione. Inoltre – prosegue Voleri – segnalo la qualità ed importanza delle relazioni che questa iniziativa porta con sé e penso subito a chi era con noi in giuria, come il M° Lorenzo Tazzieri Direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation (Giappone) ed il compositore Marco Tutino, la cui musica viene programmata ed eseguita con grande successo di pubblico e di critica in tutto il mondo dalle più prestigiose istituzioni concertistiche e sinfoniche e nei principali Teatri d’Opera”.

Premiazione Wonjun Jo

Questi i premiati: primo premio al baritono Wonjun Jo, secondo premio al soprano Seonjae Yun, premio “Galliano Masini” al soprano Francesca Maionchi, premi Rotary Mascagni ai soprani Laura Stella e Concetta Pepere, premi “Bianca Maria Galli” dell’Associazione amici del Teatro al mezzosoprano Mariangela Zito ed al soprano Chiara Nesti.

“Il mio ringraziamento va a tutte le componenti e collaborazioni che hanno reso possibile questi risultati –sottolinea ancora Marco Voleri – a cominciare da nostri partner e sponsor che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno e contributo: il Rotary Mascagni, sempre sensibile alle ragioni della cultura e dell’arte, l’Associazione Amici del Teatro Goldoni che prosegue con lo stesso entusiasmo della sua indimenticata presidente Bianca Maria Galli a sostenere le attività del Teatro della città; l’Associazione Amici dell’Opera “Galliano Masini” con cui proprio di recente abbiamo festeggiato il 50° anniversario della loro fondazione. Il concorso è in stretta correlazione con il Mascagni Festival e con l’Academy e sono lieto di annunciare che a brevissimo forniremo una anteprima della nuova edizione che animerà ancora una volta l’estate livornese nel nome del nostro massimo compositore con grandi nomi del panorama artistico nazionale”.