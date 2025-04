Come risvegliati dall’incantesimo del tempo, i fantasmi passati e futuri della casa si manifestano in un finale d’amore tutto impressionista. Torna all’improvviso il silenzioso nella Villa. Un ultimo sguardo dei protagonisti, scambiato con un ragazzo del tempo presente, che sgrana gli occhi, come se avesse visto un fantasma.

“VIVREMO NELLE PARETI“

Videomessaggio di Rocco Anelli

SCHEDA

TITOLO VIVREMO NELLE PARETI DURATA 18’30’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA ROCCO ANELLI GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE KRAKEN SRL PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO PUGLIA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE ITALIANO SCENEGGIATURA ROCCO ANELLI SOGGETTO ROCCO ANELLI TEMATICA DEL CORTO OMOFOBIA