Allontanarci da ciò che non ci appartiene non è un atto di vigliaccheria, anzi. Farsi carico dell’isolamento e del disagio che ne conseguono è forse il moto necessario della nostra evoluzione. Come la crisalide, porta già in sé tutti i pigmenti della variopinta farfalla che ne verrà. E che mai verrebbe senza aver prima costruito e abitato il suo bozzolo.

TITOLO VIVI SE NE VA DURATA 3’40’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA VIVIANA IANNIZZI CANTANTE MALADIE DES IF AUTORE TESTI EUGENIO CEROCCHI, LOREDANA DE FALCO AUTORE MUSICHE EUGENIO CEROCCHI PRODUZIONE LOREDANA DE FALCO, EUGENIO CEROCCHI PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL SOCIALCLIP LAZIO OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI BLOCCO TEMATICO DISUGUAGLIANZE SOCIALI