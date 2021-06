Vittorio De Scalzi dei New Trolls ricoverato allo Spallanzani tra l’affetto di colleghi e fan

Il maestro Vittorio De Scalzi – noto per aver fondato il gruppo musicale rock progressivo New Trolls – è ricoverato allo Spallanzani.

L’artista vive in Liguria, a Sanremo, ma si è dovuto affidare alla struttura romana ed è sotto cura del professor Francesco Vaia. Guarito dal Covid un mese fa circa, dopo 30 giorni di ricovero è rimasto a casa per quasi due mesi; poi, purtroppo, la situazione è peggiorata e attualmente sta lottando contro la fibrosi polmonare.

Tantissimi suoi fan gli hanno mostrato, immediatamente, affetto e vicinanza per non lasciarlo solo in un momento così delicato, come del resto molti suoi colleghi. Ricordiamo che Vittorio De Scalzi, storico leader del gruppo New Trolls, è autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica come “Quella carezza della sera” e ”Tutti i brividi del mondo” collaborando con artisti del calibro di Mina, Anna Oxa, Ornella Vanoni, Luis Bacalov e tantissimi altri.

Ascolta “Quella carezza della sera” dei New Trolls: