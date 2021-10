“Vite al Macello”: il primo romanzo dell’attore Giovanni Anzaldo

Debutto nazionale da scrittore per Giovanni Anzaldo: dal 5 ottobre in tutte le librerie sarà disponibile il suo primo romanzo “Vite al macello”. Una nuova sfida per il giovane attore che da sempre raccoglie grandi consensi per le sue interpretazioni sul grande (“Razzabastarda”, “Il capitale umano”, “Non è un paese per giovani”) e piccolo schermo (“Summertime”) oltre che sui palcoscenici teatrali (“Roman e il suo cucciolo“).

Una storia ambientata a Torino, ma non la solita città, quel salotto buono di cui siamo abituati a sentire raccontare. La Torino raccontata da Anzaldo è quella della provincia, dei paesi che cingono la metropoli, pieni di malinconia e voglia di evadere, paesi capaci di salvare e dannare.

Un libro per una visione – inedita e molto ironica – sui sentimenti. Una storia di Nord e Sud Italia, di emigrazione, di famiglie italiane, di lavoro e di figli, di sogni di benessere e case al mare.

Al centro della vicenda l’amore turbolento tra M. e F., finito malamente dopo quarantacinque anni di matrimonio. Con un linguaggio dissacrante, ironico e politicamente scorretto, ci si addentra nelle dinamiche di una ‘classica’ famiglia di commercianti: il fervore religioso di F., le risse nel retro di una macelleria, gli esorcismi sulle due figlie e infine il divorzio, con le conseguenti ripicche e vendette. E naturalmente ci sono i loro tre figli, spettatori di quell’amabile circo, indecisi se scappare via o farci su un business. «Nelle case non c’è niente di buono» diceva Céline, ma c’è anche qualcosa di profondamente tragicomico che sarebbe un peccato tacere, almeno in questo caso.

La presentazione del libro a Torino

Per l’appuntamento di presentazione del libro – che si terrà l’11 ottobre alle ore 19 – è stato scelto un luogo della ‘nuova Torino’, coerentemente con la linea del romanzo:i Laboratori di Barriera (via Baltea 3). Saranno presenti l’autore Giovanni Anzaldo. Interviene Natalia Ceravolo. Ad affiancarli il regista torinese Marco Ponti, il celebre gruppo musicale Sweet Life Society e gli attori del Teatro Stabile Giulia Rupi, Elio D’Alessandro e Roberta Lanave, i quali presteranno la loro voce ai personaggi del libro proponendone degli estratti.

L’evento si svolgerà, nel rispetto delle normative anti Covid-19, nel cortile esterno. In caso di pioggia, nel bar con Green Pass obbligatorio.