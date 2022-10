“Gran Galà Nieri, oggi e domani”: i vincitori della prima edizione

Grandi consensi per la prima edizione del “Gran Galà Nieri, oggi e domani”, tenutosi all’interno della prestigiosa location di Villa Castelletti a Signa, in provincia di Firenze. L’evento, condotto da Vittoriana Abate e Savino Zaba, ha visto la partecipazione di affermati professionisti che, per l’occasione, hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato per i grandi risultati raggiunti nel corso degli anni.

Roberta Morise, Maurizio Nieri e Angela Tuccia

Cinque i premiati della kermesse organizzata da Maurizio Nieri, designer creativo del brand “Atelier Nieri”, che ha il proprio quartier generale nel pistoiese, dove dal 1929 produce divani. Da Alessandro Nerini, titolare della Nerini Spa, a Dario Sali, referente Marketing e Commerciale di Biancoperla e Simone Coppini, specialista Private Markets di Azimut. Importanti riconoscimenti anche per Claudia Eccher, noto avvocato penalista da sempre impegnata nel sociale e Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, oggi impegnata anche nelle vesti di imprenditrice con il marchio Erresse Gioielli.

Madrina della serata, Roberta Morise, reduce dal grande successo del programma di Rai1 “Camper”. Tra gli ospiti, invece, spiccavano i nomi dell’attrice Angela Tuccia e di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale italiana, giunto per applaudire la moglie Rachele Risaliti.

“Sono molto soddisfatto di aver organizzato la prima edizione di questo premio che ha avuto l’obiettivo di valorizzare l’impegno e la capacità imprenditoriale di talentuosi professionisti” ha dichiarato entusiasta Maurizio Nieri, dando l’appuntamento al prossimo anno.