Un nuovo, prestigioso riconoscimento per il Vermouth Chinato Del Professore, la Medaglia d’Oro ricevuta al Meininger’s International Spirits Award – ISW, tenutasi recentemente in Germania. La medaglia che si accompagna a quella d’Argento ricevuta dal Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore.

La competizione internazionale, nata grazie alla casa editrice Meininger Verlag, specializzata in vini e spirits, assegna ogni anno medaglie ai migliori liquori e distillati su scala mondiale. I due prodotti di eccellenza italiana nascono con la Del Professore, a partire dal 2013, dopo una lunga e minuziosa analisi storica e tecnica e grazie alla geniale creatività dei ragazzi del The Jerry Thomas Project di Roma – primo speakeasy italiano e da anni tra i migliori cocktail bar del mondo. Con l’azienda vede la luce anche il ‘Vermouth Classico Del Professore‘, primo di una gamma di prodotti premium che nel tempo si è ampliata e oggi include anche tre gin di altissima qualità. Realizzati con la lavorazione artigianale dei migliori ingredienti naturali, in gran parte raccolti sulle colline e sulle montagne piemontesi e, come da tradizione, con l’aggiunta di selezionate spezie di natura esotica, i Vermouth Del Professore hanno nel tempo raggiunto una visibilità internazionale e fidelizzato un vasto pubblico di appassionati ed intenditori.

Tra le varie tipologie di vermouth proposte, proprio il Vermouth Chinato Del Professore, premiato con la Medaglia d’Oro all’ISW, che esprime i tratti caratteristici di vitigni piemontesi a bacca rossa mirabilmente integrati con quelli della esclusiva miscela segreta di spezie selezionate da cui nasce. Al palato spiccano l’arancio, il coriandolo, la china calisaya così come la preziosa vaniglia, che chiude il cerchio, donando equilibrio e morbidezza. Espressione dell’incontro tra una base aromatica dolce e speziata, con retrogusto delicatamente amaro, il Vermouth Chinato Del Professore rappresenta alla perfezione la vocazione di aperitivo pronto all’uso che ha reso i vermouth piemontesi famosi nel mondo, ma risulta anche molto piacevole e amabile come digestivo, così estremamente fruibile in miscelazione. Ne è un ottimo esempio il twist del classico Milano-Torino, l’Improved Mi-To, drink che si realizza versando 3 cl di Vermouth Chinato Del Professore, 2 cl di Bitter Del Professore, 1 cl di liquore al rabarbaro in un bicchiere Old Fashioned con ghiaccio, mescolando e decorando con una zest d’arancia.