Venezia 79, tutti i film che vedremo al Lido

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del programma della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre 2022, anno in cui ricorre il 90esimo anniversario dalla sua fondazione.

Il Presidente Roberto Cicutto e il Direttore Alberto Barbera hanno presentato il programma direttamente dalla sede della Biennale, che segue gli annunci di ieri del manifesto e del film d’apertura in concorso “White Noise” di Noah Baumbach, distribuito da Netflix, tratto dal romanzo omonimo di Don De Lillo del 1985.

Sono cinque i film italiani in concorso quest’anno: “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, “L’immensità” di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, “Bones and all” di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco, “Monica” di Andrea Pallaoro. In concorso per il Leone d’oro vedremo anche “Blonde”, il film su Marilyn Monroe interpretato da Ana De Armas e diretto da Andrew Dominik, il nuovo film di Darren Aronofsky “The whale”, e quello di Inarritu “Bardo, false cronicle of a handful of truths”. In gara anche “No bears”, il nuovo film clandestino del regista iraniano Jafar Panahi, attualmente in carcere, il film di Joanna Hogg “The eternal daughter” con Tilda Swinton, “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett, “The son” di Florian Zeller con Hugh Jackman, “The banshees of Inisherin” di Martin McDonagh con Colin Farrell. Cinque i film francesi in concorso quest’anno, fra cui “Les miens” di Roschdy Zem e “Les enfants des autres” di Rebecca Zlotowski con Virginie Efira.

A Venezia tornerà, fuori concorso, Gianfranco Rosi, con il documentario “In viaggio”, costruito con immagini di repertorio e con immagini da lui girate, sui viaggi del Papa in giro per il mondo. Fuori concorso ci sarà anche Paolo Virzì con un filo collettivo, “Siccità”. Il film di chiusura della sezione Fuori Concorso sarà “The hanging sun” di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In Concorso nella sezione Orizzonti ci sarà invece l’esordio di Elodie come attrice nel film “Ti mangio il cuore”, di Pippo Mezzapesa. Molto attesi, sempre fuori concorso, “Don’t worry darling” di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles e “Master Gardener”, il nuovo film di Paul Schrader, regista che quest’anno riceverà il Leone d’oro alla carriera.

Ecco la lista completa:

Concorso

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

The Whale di Darren Aronofsky

White Noise di Noah Baumbach

L’immensità di Emanuele Crialese

Saint Omer di Alice Diop

Blonde di Andrew Dominik

Tàr di Todd Field

Love Life di Koji Fukada

Athena di Romain Gavras

Bones and All di Luca Guadagnino

The Eternal Daughter

Bardo, Falsa Crònica de Unas Cuantas Verdades di Alejandro Iñárritu

Shab, Dakheli, Divar (oltre il muro) di Vahid Jalilvand

The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh

Argentina, 1985 di Santiago Mitre

Chiara di Susanna Nicchiarelli

Monica di Andrea Pallaoro

Khers Nist (gli orsi non esistono) di Jafar Panahi

All the beauty and the Bloodshed di Laura Poitras

Un Couple di Frederick Wiseman

The Son di Florian Zeller

Les Miens di Roschdy Zem

Les Enfants des Autres di Rebecca Zlotowski

Fuori Concorso

FICTION

Don’t Worry Darling di Olivia Wilde

The Hanging Sun di Francesco Carrozzini

Kapag Wala Nang Mga Alon (When the Waves are Gone) di Lax Diaz

Living di Oliver Hemanus

Dead for a Dollar di Walter Hill

Kone Taevast (la chiamata del cielo) di Kim Ki-duk

Dreamin’ Wild di Bill Polhad

Master Gardener di Paul Schrader

Siccità di Paolo Virzì

Pearl di Ti West

NON FICTION

Freedom on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom di Evgeny Afineevsky e Alex Kashpur

The Matchmaker di Benedetta Argenteri

Gli ultimi giorni dell’umanità di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

A Compassionate Spy di Steve James

Music for Black Pigeons di Jorgen Leth e Andreas Koefoed

The Kiev Trial di Sergei Loznitsa

In viaggio di Gianfranco Rosi

Bobi Wine Ghetto President di Christopher Sharp e Moses Bwayo

Nucler di Oliver Stone

SERIES

Riget Exodus di Lars Von Trier

Copenhagen Cowboy di Nicolas Winding Refn

CORTOMETRAGGI

Camarera De Piso di Lucrecia Martel

A Guerra Finita di Simone Massi

In quanto a noi di Simone Massi

Look at me di Sally Potter

Orizzonti

ORIZZONTI IN CONCORSO

Obet’ (vittima) di Michal Blasko

Trenque Lauquen I di Laura Citarella

Trenque Lauquen II di Laura Citarella

Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel

Innocence di Guy Davidi

Princess di Roberto De Paolis

Blanquita di Fernando Guzzoni

Pour La France di Rachid Hami

Aru Otoko (un uomo) di Kei Ishikawa

Chleb I Sòl (pane e sale) di Damian Kocur

Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich

Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa

To the North di Mihai Mincan

Autobiography di Makbul Mubarak

La Syndicaliste di Jean-Paul Salomé

Jang-e Jahani Sevom (terza guerra mondiale) di Houman Seyedi

Najsreniot Covek na Svetot/Najsreniot Covek (l’uomo più felice del mondo) di Teona Strugar Mitevska

A Noiva (The Bride) di Sérgio Tréfaut

ORIZZONTI CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

On the Fringe (en Los Màrgenes) di Juan Diego Botto

Christopher at Sea di Tom CJ Brown

Manuale di cinematografia per dilettanti – Vol 1 di Federico di Corato

Tria – Del sentimento del tradire di Gilia Grandinetti

Nocomodo di Lola Halifa – Legrand

Rutubet di Turan Haste

Snow in September di Lkhagvadulam Purev-Ochir

Please Hold The Line di Ce Ding Tan

The Fruit Tree di Isabelle Tollenaere

III di Salomé Villeneuve

Love Forever di Clare Young

My Girlfriend di Kawthar Younis

Alt Pa en Gang (Everything at Once) di Henrik Dyb Zwart

ORIZZONTI EXTRA

Janain Mualaqa (Giardini Pensili) di Ahmed Yassin Al Daradji

Amanda di Carolina Cavalli

Zapatos Rojos di Carlos Eichelmann Kaiser

Nezouh di Soudade Kaadan

L’Origine Du Mal di Sébastien Marnier

Notte Fantasma di Fulvio Risuleo

Bi Roya (senza di lei) di Arian Vazirdaftari

Valeria Mithatener (Valeria si Sposa) di Michael Vinik

Goliath di Adilkhan Yerzhanov

Heroico di David Zonana

Biennale College Cinema

Come le tartarughe di Monica Dugo

Banu di Tahmina Rafaella

Gorny Luk (Cipolla di montagna) di Eldar Shibanov

Palimpsest di Hanna Vastinsalo

Venezia Classici

RESTAURI

Teresa la Ladra di Carlo di Palma

Mes Petites Amoureuses di Jean Eustache

Thhe Draughtman’s Contract (I misteri del giardino di Compton House) di Peter Greenaway

Kamigami No Fukaki Yokubo (Il profondo desiderio degli Dei) di Shohei Imamura

Ucho (L’orecchio) di Karel Kachyna

Bratan (Fratello) di Bakhtyar Khudojnazarov

Cavalcade di Frank Lloyd

Therese and Isabelle di Radley Metzger

Kaze No Naka No Mendori (Una gallina nel vento) di Yasuiro Ozu

Teorema di Pier Paolo Pasolini

Shatranj Ke Khilari (I giocatori di scacchi) di Satyajit Ray

Le Capora épinglé (le strane licenze del caporale Dupont) di Jean Renoir

La Marcia su Roma di Dino Risi

La voglia matta di Luciano Salce

Kuroshi No Rakuin (la farfalla sul mirino) di Seijun Suzuki

Canyon Passage (I conquistatori) di Jaques Tourneur

The Black Cat di Edgar G. Ulmer

Duli Shidai (A Confucian Confusion) di Edward Yang

NON FICTION

Ragtag di Giuseppe Boccassini

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy di Nancy Buirski

Fragments of Paradise di KD Davison

Franco Zeffirelli Conformista Ribelle di Anselma Dell’Olio

Jerry Schatzberg, Portrait Paysage di Pierre Filmon

Godard, L’homme-cinéma di Cyril Leuthy

The Ghost of Richard Harris di Andrian Sibley

Bonnie di Simon Wallon

Leone di Francesco Zippel