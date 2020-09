Ritorna, dopo il successo della scorsa edizione – la più vista – “Uno mattina in famiglia” il contenitore di infotainment del week end di Rai1 in onda il sabato e la domenica mattina. Alla conduzione due giornalisti e conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta. La regia è di Marco Aprea che firma anche il programma mentre il capo progetto è Giovanni Taglialavoro. “Uno mattina in famiglia” è una creatura di Michele Guardi. Dal cast fisso che conferma il colonnello Francesco Laurenzi, Gianni Ippoliti, il professore Sabatini, Lucia Cuffaro e Costantino d’Orazio, esce Stefania Orlandoche per anni ha curato la rubrica della TV. La Orlando farà parte della squadra del GF vip.



Fedele allo stile voluto dal direttore Stefano Coletta per il day time della rete ammiraglia, “Uno mattina in famiglia” cercherà di coniugare rigore nell’informazione e leggerezza intelligente nell’intrattenimento.

Come già accaduto nel periodo del Covid-19, grande attenzione sarà posta sui temi dedicati alla salute, alla scuola e ad altri di interesse generale cercando di riunire nell’ideale divano televisivo la famiglia Italia al completo, dai nonni ai genitori ai nipoti.