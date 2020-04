A partire da venerdì 24 aprile, in seconda serata su Rai Premium, torna la quarta edizione di UNICHE, il programma brand entertainment condotto da Diego Dalla Palma.

Nelle nuove 8 puntate, Diego Dalla Palma incontrerà altrettante protagoniste del mondo dello spettacolo che, nell’atmosfera intima creata dal conduttore in studio, riscoprono sé stesse attraverso il racconto della loro storia personale.

La quarta stagione di UNICHE vedrà come protagoniste: Barbara De Rossi, Alba Parietti, Luce “Selen” Caponegro, Marcella Bella, Amanda Sandrelli, Drusilla Foer, Martina Stella e Caterina Guzzanti.

All’interno delle puntate, Diego Dalla Palma sarà accompagnato da brillanti esperti di beauty, stile e bellezza che interverranno, ispirati alle e dalle protagoniste della serie, con preziosi consigli di make up, hairstyle, skin e body care.

Secondo Diego Dalla Palma autore e conduttore: “Mai come in questo momento sentiamo il bisogno di capire gli altri e di essere capiti. Mai come ora è utile entrare in sintonia col nostro prossimo. Gli 8 incontri di questa serie registrati prima della funesta invasione del Covid-19 sono paradossalmente più attuali che mai: fusioni di pensieri, di riflessioni, di tormenti, di dubbi e di insicurezze che rendono vincenti solo chi riesce a far diventare ogni ostacolo l’occasione per rendersi unico e dare un senso profondo alla propria esistenza”.

La nuova stagione di UNICHE sarà disponibile su Rai Play. Uniche è un programma di Diego Dalla Palma, Marco Falorni e Andrea Frassoni per la regia di Stefania Vialetto realizzato da Libero Produzioni Televisive.

Loading...