Una torta per amica, Valentina Conenna in dolce attesa: cicogna in arrivo in casa Zoom Magazine

Ben ritrovati cari amici! Spero che la vostra estate sia stata rigenerante e rilassante.

Io mi sono goduta la famiglia e il mare per ritornare oggi con una meravigliosa notizia. Con gli occhi lucidi dall’emozione e il cuore pieno di gioia vi annuncio che la famiglia Martinelli Conenna si allarga. Il 2022 porterà la felicità immensa di una bimba tra le nostre braccia.

Non vediamo l’ora di vivere questa nuova vita, di donare questo infinito amore alla piccola: di vederla crescere, muovere i suoi primi passi, la sua prima parolina. Già la immagino accanto a me in cucina, mentre gioca con la pasta di zucchero e i tanti tagliapasta colorati, con grembiulino e cappellino… siamo così emozionati!

Nei prossimi mesi continuerò a dedicare il mio tempo alla cucina, con nuove ricette e storie. Ci saranno tanti nuovi dolci che avranno sicuramente degli ingredienti in più questa volta: la ricerca di prodotti genuini e la semplicità che in cucina è sempre tanto ricercata. Insomma, molto presto l’appuntamento con la rubrica “Una torta per amica” subirà una piacevole evoluzione…

So per certo che non mancherà il vostro immancabile affetto in questo nuovo e stupendo viaggio.

Noi tre vi mandiamo un forte abbraccio e vi auguriamo un mondo di bene!