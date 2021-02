‘Una Storia per l’Abruzzo’: Gabriele Cirilli protagonista del primo incontro

Domenica 21 febbraio, alle ore 17.30, andrà in onda in diretta streaming il primo incontro di ‘Una Storia per l’Abruzzo‘, progetto nato dalla passione di un gruppo di amici per la propria terra di origine e per il bisogno di uno sguardo trasversale e inclusivo che contribuisca a promuovere la bellezza del territorio e le sue potenzialità. “Un contenitore di testimonianze e idee al servizio della collettività”, così lo definiscono i promotori Gabriele Cirilli, attore che condurrà anche l’incontro, Paolo Esposito, Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute, Walter Nanni, regista, Sara Vinciguerra, manager.

“In un momento di grande difficoltà sanitaria, economica, ma soprattutto di fragilità sociale, ripartire dalle potenzialità e dalle bellezze del proprio territorio è fondamentale – commentano insieme i promotori – e per farlo abbiamo scelto il dialogo e l’inclusione. Ripartire dal confronto, dalle idee, dal meglio che questa terra, L’Abruzzo, ha sempre prodotto e realizzato.” Testimonianze quindi di donne e di uomini con esperienze professionali straordinarie e diverse, accomunati dall’amore per questi luoghi, si alterneranno durante i vari incontri.

Paolo Esposito, Enrico Vanzina e Giampaolo Letta.

In questo primo appuntamento a parlare di formazione, partecipazione, industria, scienza, ricostruzione, rinascita, cultura e cinema in Abruzzo, e non solo, saranno:

Andrea Prencipe , Rettore dell’Università Luiss Guido Carli

, Rettore dell’Università Luiss Guido Carli Enrica Giorgetti , Direttore Generale di Farmindustria

, Direttore Generale di Farmindustria Antonio Gaudioso , Segretario Generale di Cittadinanzattiva

, Segretario Generale di Cittadinanzattiva Giampaolo Letta , Amministratore Delegato di Medusa film

, Amministratore Delegato di Medusa film Enrico Vanzina , regista e scrittore

, regista e scrittore Paolo Esposito, Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute.

Tutti insieme intorno ad un tavolo “virtuale” come mai era successo prima. Voci e volti di ospiti prestigiosi che non mancheranno di una riflessione costruttiva sull’Abruzzo di domani. Perché il futuro nasce dalle nostre azioni presenti.

Durante l’incontro – visibile sul canale Facebook di ‘Una storia per l’Abruzzo‘ – sarà inoltre proiettato un video in esclusiva con i saluti all’Abruzzo da importanti artisti italiani.

Seguiranno altri appuntamenti, con cadenza mensile, ognuno dedicato a tematiche attualissime, attraverso un fil rouge identitario ovvero le frasi, le opere, gli esempi di personaggi che sono simbolo non solo dell’Abruzzo, ma anche della storia italiana. Si inizierà domenica 21 febbraio dal più grande sceneggiatore, scrittore, drammaturgo pescarese Ennio Flaiano, passando per Gabriele D’Annunzio fino a concludere con Ovidio. Si offrirà quindi, la possibilità ai partecipanti di fare riflessioni, osservazioni ed esprimere pensieri e punti di vista che arricchiranno sicuramente coloro che seguiranno la diretta. Oltre ai promotori, il progetto vede la preziosa partecipazione e collaborazione di Adriana Bonifacino, Maria De Luca, Anna Di Risio, Claudia Grohovaz e Chiara Vinciguerra.