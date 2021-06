Uefa Euro 2020, spettacolo “Sedotta e Sclerata Ballet” a Piazza del Popolo

Sedotta e sclerata Ballet è il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì 1 luglio 2021 alle ore 21.00 nella meravigliosa location di Piazza del Popolo a Roma in occasione del ritorno dei campionati europei di calcio UEFA EURO 2020. La manifestazione, ideata e voluta nel contesto del torneo itinerante dall’esperto di responsabilità e comunicazione sociale Prof. Melillo Muto, sulla sclerosi multipla prende spunto dal romanzo “Sedotta e sclerata” di Ileana Speziale e lo spettacolo è a cura dell’Antonio Desiderio Artist Management.

“Ho voluto utilizzare questo strumento per innescare un processo di divulgazione sociale, per abbattere i pregiudizi legati alla sclerosi multipla e più in generale alle disabilità. Nello stesso tempo – afferma Ileana Speziale – ho voluto dimostrare anche la tanta voglia di continuare con forza, passione e resilienza a guardare il futuro in positivo, pure quando le avversità cercano di cambiare i progetti della propria vita.”

“Siamo orgogliosi di regalare al pubblico romano in occasione dell’ UEFA EURO 2020 un così importante evento culturale, è la prova che lo sport può essere portatore di cultura e di valori assoluti come abbiamo visto in occasione del grande spettacolo della cerimonia d’apertura. Speriamo di regalare una serata indimenticabile”, le parole di un emozionato Antonio Desiderio.

Lo spettacolo è una manifestazione artistica che coniuga elementi di danza e di teatro. Uno spettacolo allo stato puro, poesia-arte-creatività, realizzato da professionisti di primissimo piano della scena nazionale ed internazionale del mondo della danza e del teatro. La Regia è curata da un “gigante” della danza, famoso in tutto il mondo Alfonso Paganini, che è stato per oltre 10 anni partner dell’Etoile Carla Fracci. La Direzione Artistica del Progetto è nelle mani del Maestro Kristian Cellini, che tra le tante opere firmate nel corso della sua carriera internazionale può vantare La cavalleria rusticana, con Andrea Bocelli diretta dal Maestro Placido Domingo, con Giuseppe Picone (etoile internazionale) e Bridgett Zehr (prima ballerina del English National Ballet).

Lo spettacolo, a cura di Antonio Desiderio Management, sarà introdotto dall’attrice Antonella Salvucci.

La trama di “Sedotta e Sclerata Ballet”

Emily, personaggio principe della commedia, è una ventenne impegnata durante tutta la storia a trovare un giusto equilibrio nella sua vita e a godere della sua freschezza, finché una sfrontata realtà la metterà di fronte ad una patologia che tenterà di cambiare la sua vita.