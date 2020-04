L’azione ha un nuovo eroe: TYLER RAKE, dal 24 aprile su Netflix

Da domani, venerdì 24 aprile, su Netflix sbarca TYLER RAKE di Sam Hargrave: nei panni di un impavido mercenario del mercato nero l’attore Chris Hemsworth.

Thriller elettrizzante e pieno di azione, il film racconta la storia di un mercenario che non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Nel cast anche Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour.

Guarda il trailer di TYLER RAKE:

