Tv a pagamento: quale scegliere e perché?

La pandemia che ha sconvolto le nostre vite da un anno e più a questa parte ha anche cambiato i nostri gusti in quanto a piccolo schermo. Del resto, non avendo alternative, anche a quelli che “io? la tv? ma figurati!” negli ultimi mesi è capitato di “spizzare” una serie tv, un film on demand e di pensare che, forse non è poi così male avere a disposizione dei contenuti che chissà quando arriveranno sui canali in chiaro, ma soprattutto di poterne usufruire quando ne abbiamo voglia (e non solo sulla tv, ma anche su pc, tablet o smartphone).

Per rendere il piatto sempre più ghiotto, gli uffici marketing di Sky ne inventano sempre una: non ultima la possibilità di avere Sky Wifi insieme a Sky TV in un unico pacchetto; o ancora la tecnologia di Sky Q (a dirla tutta non propriamente a buon mercato… ) che include anche Netflix.

Il punto è che se fino a poco tempo fa il primo nome che veniva in mente era solo e unicamente Sky, oggi l’offerta si è fatta più vasta e non parliamo solo di film, serie o show in esclusiva, ma di intrattenimento a tutto tondo, sport compreso. Se a ciò si aggiunge che disdire l’abbonamento Sky oggi è più facile di quanto si possa immaginare (clicca qui per saperne di più) la voglia di guardarsi intorno aumenta.

Prendiamo Netflix, per esempio. Gli abbonamenti mensili vanno da 7.99 euro a un massimo di 15.99 euro (se decidiamo di collegare lo stesso account da diversi dispositivi contemporaneamente). La società statunitense sforna titoli diversi ogni mese, alcuni sono produzioni originali anche di ottima qualità che hanno riscosso grande successo in tutto il mondo come Bridgerton, The Witcher o La casa di carta solo per citare qualche titolo più celebre.

Noi di Zoom Magazine in questi giorni abbiamo iniziato a vedere Suits: nel cast c’è anche (un’acerba) Meghan Markle, scelta per interpretare il ruolo di Rachel Zane. Meghan ha vestito i panni di Rachel fino a un anno prima di diventare la duchessa di Sussex. A giugno si attende l’inizio Sweet Tooth la nuova serie fantasy della piattaforma di streaming composta da 8 episodi e tratta dalla serie di fumetti DC scritta da Jeff Lemire. Attesi anche Lupin 2 ed Elite 4.

Se poi siete “addicted” di acquisti on line, non vi può essere sfuggita l’opportunità offerta da Amazon Prime, servizio a pagamento di Amazon, tramite cui è possibile usufruire oltre che della consegna dei prodotti ordinati in un tempo più ristretto, anche di un abbonamento ad Amazon Prime Video, che altro non è che una raccolta di alcune migliaia di film e serie tv on demand, tra cui alcuni contenuti originali. Qualche mese fa sono diventate un tormentone le battute di LOL, format giapponese tipo Grande Fratello della durata di sei ore, in cui perde chi ride per primo. Un’impresa ardua considerato che il cast italiano è formato da attori e comici come Lillo Petrolo, Frank Matano, Angelo Pintus, Katia Follesa, Ciro Priello e Gianluca Fru dei The Jackal, Elio, Luca Ravenna, Michela Giraud e Caterina Guzzanti. Se ve lo siete perso, conviene recuperarlo, anche perché si sta già pensando alla seconda serie.

Ora c’è attesa per Maschile Singolare, che debutterà il 4 giugno sulla stessa piattaforma. Una storia d’amore che vede protagonista Giancarlo Commare, che ha già conquistato il pubblico femminile col ruolo di Rocco Amato nella fiction di Rai1 Il Paradiso delle Signore.

Decisamente su un altro budget (e certamente più ricco di contenuti) è Disney+. In molti dicono sia “roba da ricchi”, ma ad essere onesti si tratta di un servizio completo, per un target esigente, che non comprende solo le famiglie. Con Disney+ è possibile organizzare visioni di gruppo con Groupwatch oltre che interagire con un massimo di sei persone che hanno un abbonamento attivo. Esiste anche un catalogo STAR con contenuti extra e nell’abbonamento è inclusa la visione su quattro dispositivi contemporaneamente.