“Turchesando” su Radio Cusano Campus: gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 aprile

Sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, alle ore 13, su Radio Cusano Campus, nuovo appuntamento con “Turchesando”, programma condotto da Turchese Baracchi.

Sabato

Turchese Baracchi accoglie nello studio di “Turchesando” Milena Miconi che con la sua eleganza e i suoi modi di fare ha ben presto conquistato il cuore del pubblico televisivo, diventando uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”. Nel corso dell’intervista, l’attrice e showgirl romana avrà modo di raccontare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, regalando ai radioascoltatori aneddoti e ghiotte curiosità.

Domenica

A “Turchesando”, intervista a tutto tondo a due bellissime voci del panorama musicale italiano che recentemente hanno inciso insieme un nuovo brano che si intitola “Amoreterno”: Martina Attili, che dopo aver preso parte alla dodicesima edizione di X Factor, durante la quale aveva presentato il suo singolo inedito “Cherofobia”, non ha mai smesso di fare musica, tanto che tra le collaborazioni ce n’è anche una con Mr. Rain, e Michelangelo Vizzini, ex allievo della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.



Per ascoltare “Turchesando”



Streaming: www.radiocusanocampus.it

Frequenze Radio: Roma 89.1 FM, Milano 95.9 FM, Bari 101.2 FM, Benevento 100.3 FM, Bologna 89.2 FM, Cagliari 99.3 FM, Caserta 101.1 FM, Ischia 101.2 FM, Lecce 100.3 FM, Napoli 101.2 FM, Palermo 95.8 FM, Perugia 105.6 FM, Salerno 101.1 FM, Terni 98.1 FM, Torino 103.5 FM, Venezia 99.1 FM, Cassino 105.5 FM, Frosinone 89.1; 92.4; 95.3 FM, Latina 89.1; 93.8 FM, Rieti 106.0 FM, Viterbo 100.6 FM



APP GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xdevel.radiocusanocampus&hl=it&pli=1

App Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/radio-cusano-campus/id912299855



Podcast: www.radiocusanocampus.it/it/turchesando

DAB: Torino (Canale 10D), Genova (Canale 12D), Perugia (Canale 12D), Roma (Canale 10D), Napoli (Canale 10D), Sardegna (Canale 10A)