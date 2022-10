Trofeo Tisanoreica: a Vicenza una giornata all’insegna del golf e del benessere

Non solo una grande passione per tutto ciò che fa rima con salute e benessere per Gianluca Mech. L’imprenditore e amato personaggio televisivo, infatti, non appena i numerosi impegni glielo consentono, ama trascorrere il suo tempo libero sui campi da golf.

Una grande passione, la sua, che ha voluto condividere con altri patiti istituendo nel 2021 il “Trofeo Tisanoreica”. Un appuntamento molto atteso – 9 buche stableford a 2 categorie – rinnovatosi lo scorso 2 ottobre come sempre nella splendida location del Golf Club Vicenza.

I vincitori – Maurizio Verlato (1 lordo), Alberto Martin (1 netto categoria), Erika Bortolamai (Secondo netto), Alessandro Dessi (Primo netto di seconda categoria), Marco Metichecchia (1 senior) e Marta Baccini (1 lady) – sono stati premiati dall’imprenditore ideatore del metodo Tisanoreica e titolare dell’omonima azienda con una fornitura di un mese di prodotti Tisanoreica e decottopia..

“Sono davvero felice di condividere la mia passione per il golf: è uno sport che non ha limiti di età, quindi lo consiglio a tutti. Inoltre permette di rilassarsi e ad aumentare la flessibilità, perché il movimento è abbastanza complicato” dichiara Gianluca Mech, impegnato ogni domenica mattina su La7 con il programma “L’ingrediente perfetto” con Maria Grazia Cucinotta, aggiungendo: “Se non si usa la macchinina per attraversare il campo, si possono fare anche tante belle passeggiate nel verde: un’attività che aiuta a mantenersi in forma”.

Una giornata all’insegna del benessere e del divertimento quella del “Trofeo Tisanoreica” che si ripeterà il prossimo 26 ottobre.