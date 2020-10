I trattamenti beauty da fare in autunno: i consigli per pelle e capelli al top

L’autunno non è solo la stagione di foliage instagrammabili, cioccolate calde e trench all’ultima moda, ma anche di capelli in caduta libera, pelle opaca e screpolata e del calo di energie che va a braccetto con giornate sempre più corte e to-do list sempre più lunghe. Grazie ai consigli di Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, estetista e parrucchiere possono però aiutare a far fronte agli inconvenienti che minacciano il benessere di viso, chioma, unghie e corpo durante la stagione autunnale.

Su la maschera (magnetica)!

I trattamenti alla vitamina C hanno il potere di tenerne a bada gli effetti degli sbalzi di temperatura tipici dell’autunno, tra cui screpolature, couperose e discromie. Sono infatti capaci di rinforzare i capillari e ridurre così arrossamenti e irritazioni, oltre che di levigare e ammorbidire la pelle, stimolare la produzione di elastina e collagene e illuminare la carnagione. Per un viso dall’aspetto più disteso e tonico Treatwell consiglia anche i trattamenti a base di acido ialuronico – che prevengono il rilassamento cutaneo e al tempo stesso proteggono da agenti esterni – o di bava di lumaca, perfetti per reidratare l’epidermide.

Perché la pelle sia sana e risplenda anche quando le giornate si accorciano, è fondamentale non trascurare la purificazione. Per una pulizia del viso con un twist in più in salone si può provare la maschera magnetica, che contiene particelle di ferro naturali, vitamine e minerali. Dopo un’accurata detersione, viene lasciata in posa per alcuni minuti; dopodiché, l’estetista passa sul viso un magnete che attrae il prodotto, il quale porta con sé il sebo in eccesso e le impurità. Un vero portento contro i punti neri e per regalarsi una pelle soffice, luminosa e perfettamente ossigenata.

Idratazione e pulizia sono la power couple del trattamento Autumn Beauty, un “all inclusive” che agisce in tre mosse: uno scrub rigenerante per viso e corpo purifica e remineralizza la pelle; un massaggio di trenta minuti agli olii essenziali idrata in profondità; infine, una maschera ai semi di lino, ricchi di acidi grassi, aiuta a ritardare l’invecchiamento dei tessuti.

Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto quando la spossatezza tipica dell’inizio dell’autunno non dà tregua. Per dare nuova luce a uno sguardo spento, su Treatwell è possibile trovare anche trattamenti ad hoc per decongestionare le palpebre e levigare e distendere il contorno occhi.

Mani vellutate e unghie forti con paraffina e pedicure giapponese

Le temperature che si abbassano mettono a dura prova le mani, già stressate dall’uso prolungato dei gel detergenti. Per farle tornare al loro antico splendore Treatwell suggerisce il trattamento alla paraffina, che prevede un leggero scrub iniziale per eliminare le cellule morte, a cui segue l’immersione delle mani in una vaschetta di paraffina liquida per circa 10-15 minuti. Il risultato sarà una pelle morbidissima e una generale sensazione di benessere, regalato dal calore sprigionato durante il trattamento. Relax assicurato anche grazie al massaggio alle mani. Con l’aiuto di oli e lozioni aromaterapiche, palmi, dita, dorso e nocche vengono massaggiati dall’operatore che, esercitando una leggera pressione, allenta la tensione che minaccia le articolazioni.

Aver fatto il cambio armadio e quindi mandato in letargo i sandali non è una buona scusa per trascurare i piedi fino alla prossima primavera. Per prendersi cura delle unghie fragili e che tendono a sfaldarsi, non c’è niente di meglio della pedicure giapponese. Si tratta di una sorta di “cura detox” che si serve esclusivamente di prodotti naturali – cera d’api, polvere di perla, bastoncini di legno d’arancio, creme e olii a base di estratti di alghe, semi di loto, ginseng, vaniglia o latte di riso – per irrobustire e fortificare le unghie e renderle più sane.

Ossigenoterapia, cheratina, scrub, hair gloss: i “fantastici quattro” per i capelli in autunno

I capelli sono tra le vittime eccellenti del cambio di stagione e dell’abbassamento delle temperature. Per salvaguardarne il benessere Treatwell suggerisce di prenotare un trattamento anticaduta con ossigenoterapia: agendo sulla circolazione cutanea, non è solo il “paracadute” ideale per la chioma in autunno, ma stimola anche la ricrescita. Per una ricostruzione profonda si può optare anche per un trattamento riparatore della cute e delle lunghezze, che idrata e rigenera le cellule, aiutando a dire addio a ciocche sfibrate e opache. Ideale per i capelli che tendono a spezzarsi o mancano di luminosità e disciplina sono anche i trattamenti alla cheratina, che non solo nutrono in profondità, ma proteggono la chioma dall’umidità e permettono di mantenere lo styling anche quando pioggia e vento fanno di tutto per mandare all’aria la piega.

Così come per il viso e il corpo, lo scrub è un’ottima idea per purificare anche la cute, soprattutto quando ci si addentra nella stagione fredda. Durante lo shampoo il parrucchiere effettua un massaggio sul cuoio capelluto per ottenere un effetto peeling profondo ma non aggressivo, per poi concludere il momento detox con l’applicazione di una maschera personalizzata. Dal salone si esce con capelli purificati, più forti e più sani, parola di Treatwell.

Anche il colore ha bisogno di un boost durante l’autunno. Proprio come un velo di lucidalabbra regala brillantezza istantanea al sorriso, l’hair gloss – un trattamento non aggressivo e che non prevede l’uso di ammoniaca – lucida i capelli, esaltando i riflessi del colore naturale e regalando un look da pubblicità.

Olio di mais e alghe macerate, la ricetta per il detox del corpo

Se il ricordo delle vacanze estive si fa sempre più sbiadito, lo stress esercitato sulla pelle da sole, sabbia e salsedine rischia di lasciare il segno. I trattamenti di detox corpo sono però un prezioso aiuto per il rinnovamento epidermico. Tre gli step previsti: durante la fase preparatoria la pelle viene massaggiata con un preparato di olio di mais e alghe macerate, ricchi di omega6 e omega9, minerali e vitamina E per rigenerarla e depurarla. Si passa poi all’applicazione di fanghi ricchi di proteine, vitamine e polisaccaridi, che rivitalizzano, disintossicano e nutrono il corpo. Infine, si chiude in bellezza con un sempre gradito massaggio.

Per dimenticare le lunghe ore di lavoro passate in piedi o alla scrivania non c’è niente di meglio dell’antico massaggio thailandese con olio che, con tecniche di allungamento e manipolazione, fa fare stretching al corpo, stimolando la circolazione e regalando una sensazione di sollievo sia ai muscoli che alle articolazioni.

Della serie “chiodo schiaccia chiodo”, la crioterapia è un valido alleato quando si cerca di sconfiggere gli effetti tipici del passaggio alle temperature rigide, in particolare il senso di stanchezza, l’aumento dell’appetito e la difficoltà a riposare. Entrando in un cilindro di acciaio con addosso solo biancheria e guanti e calze protettivi, l’azoto a bassissime temperature (anche -150 gradi!) “congela” gli inestetismi e regala innumerevoli benefici, migliorando la qualità del sonno, velocizzando il metabolismo, riducendo dolori e senso di stanchezza e favorendo lo smaltimento delle tossine.

“In qualunque stagione prendersi cura di sé e del proprio benessere è più facile che mai grazie a Treatwell e al suo network di professionisti della bellezza. Filtrando la ricerca in base alla zona della città, al prezzo e alle recensioni degli utenti, basta un attimo per trovare e prenotare, anche last minute, il trattamento e il parrucchiere o l’estetista adatti alle proprie esigenze” dichiara Chiara Cassani, Senior Communications Manager di Treatwell Italia.