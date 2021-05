Torta soffice di ciliegie: il dolce da credenza genuino e goloso

Più che una torta è una dolce coccola e quando darete il primo morso lo scoprirete. La torta soffice di ciliegie è un dolce casereccio, semplice e molto soffice, ideale per la colazione o per la merenda. Buona e leggera, la presenza dello yogurt e della panna acida la rende una soffice e morbida nuvola.

Ti starai domandando cos’ è questo nuovo ingrediente: in Italia la chiamiamo panna acida, in Francia è la crème fraîche e la sour cream in America. È una crema a base di yogurt e panna fresca dal sapore acidulo e dalla densità consistente: solitamente si usa nei dolci e anche per accompagnare secondi di pesce o verdure. La mitica Nigella la usa molto spesso nelle preparazione di muffin o cheesecake e la sua aggiunta ha il suo perché. Negli impasti conferisce una maggiore morbidezza e una scioglievole consistenza. Nel mio paese è quasi impossibile reperirla nei supermercati, quindi l’ho preparata con estrema facilità mescolando yogurt, panna e succo di limone e il gioco è fatto. Di seguito ti spiego come, non temere!

Qualche giorno fa ho ripescato da casa dei miei genitori dei libri e riviste di cucina, comprati anni e anni fa. Ne ho a centinaia e una gran parte di quei libri sono ancora tristemente conservati in un box pronti per tornare tra le mie mani. Mi sono resa conto di aver comprato tantissimi libri che vederli tutti insieme mi ha fatto rimanere di stucco. In un vecchio settimanale del 2018, “Ci piace cucinare”, avevo segnato e provato questa torta di ciliegie. Contemporaneamente alla riscoperta di questa ricetta, dalla mia campagna sono arrivate delle buonissime ciliegie, succose e mature… così non potevo non prepararla.

La preparazione di questa torta è molto semplice: una ciotola, un frullino e la torta è pronta: Vv sorprenderà per quanto è genuina e soffice!

Ingredienti:



– 2 uova

– 200g di zucchero

– 150 g di yogurt bianco

– 150 ml di olio di semi di girasole

– 150g di panna acida

– un cucchiaino di estratto di vaniglia

– 300 g di farina di tipo 1 (o 00)

– 8 g di lievito per dolci (pari a metà bustina)

– 300 g di ciliege denocciolate

– un cucchiaio di zucchero di cannai

Per la panna acida:

– 75g di panna fresca liquida

– 75g yogurt bianco greco

– un pizzico di sale

– un cucchiaio di succo di limone

Se come me non riesci a reperire nei supermercati la panna acida, preparala semplicemente mescolando in una ciotolina lo yogurt greco, la panna fresca, il sale e il succo di limone. Copri con la pellicola alimentare e fai riposare in frigo per minimo un’ora.

Mentre la panna acida riposa, lava le ciliegie ed elimina il nocciolo, tagliandole a metà e tienile da parte.

Imposta il forno a 170°C statico, imburra e infarina uno stampo a cerniera di 22 cm di diametro.

In una ciotola metti lo yogurt bianco, lo zucchero, la vaniglia, le uova, l’olio di semi e la panna acida, e con le fruste elettriche mescola per bene tutti gli ingredienti per qualche minuto. Setaccia la farina e il lievito direttamente sul composto, e amalgama bene sempre con le fruste, fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio.







Versa il composto nella teglia e sistema le ciliegie, facendone affondare qualcuna, così da ritrovarle anche nell’impasto; completa riempiendo tutta la superficie della torta. Spolverizza la superficie con un cucchiaio di zucchero di canna, così da creare una golosa crosticina.

Cuoci in forno preriscaldato a 170°C per 55 min; prima di sfornare fai sempre la prova stecchino al centro della torta.







Una volta cotta, fai raffreddare e disponila su un piatto da portata. La torta di ciliegie si conserva sotto una campana di vetro per 3/4 giorni.