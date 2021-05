Torta soffice di carote e mandorle: una nuvola profumata e golosa

Ricche di antiossidanti e vitamine, le carote, grazie alle loro molteplici proprietà e nutrienti, sono un grande alleato per la nostra salute. Anche in cucina sono molto utili: grazie alla loro versatilità possono essere utilizzate nel salato e nel dolce. A casa ne andiamo ghiotti, per questo non mancano mai nel nostro frigorifero.

Qualche giorno fa, sfogliando il mio vecchio ricettario, ho ritrovato la mia ricetta della torta di carote soffice e profumata: non potevo non rifarla per condividerla con voi! La dolcezza delle carote si unisce al profumo di arancia e cannella, per me una combinazione perfetta; la farina di mandorle dona alla torta un gusto ancora più buono, un ingrediente irrinunciabile in questa torta. È una ricetta classica, molto semplice da realizzare, soffice e umida, si mantiene perfetta per giorni. Come vedete negli ingredienti non c’è né burro, né latte o derivati: questo la rende molto leggera e adatta anche agli intolleranti al lattosio.

Ottima a colazione o a merenda, amo questa torta di carote, per me la più buona che abbia provato in questi anni. Potete gustarla nella sua semplicità, con un po’ di zucchero a velo o, come in questo caso, con una golosa glassa all’arancia che esalta ancora di più il profumo e il gusto di questo frutto. L’impasto non si presenta molto liquido: quindi se volete potete aggiungere gocce di cioccolato o, come vi consiglio, pezzetti di albicocche disidratate: un’idea creativa e buonissima. Sapete quanto mi piaccia arricchire e aggiungere golosità a ricette semplici!

Sono sicura che tutti voi avete una ricetta di una torta di carote nel vostro ricettario, ma questa dovete provarla: vi garantisco la sua assoluta bontà.

Ingredienti:



– 3 uova a temperatura ambiente

– 180g di zucchero

– un cucchiaino di estratto di vaniglia

– buccia grattugiata di un’arancia non trattata

– 100 ml di olio di semi di girasole

– 200 g di farina 00

– 70 g di farina di mandorle ( o mandorle tritate molto finemente)

– una bustina di lievito per dolci

– un cucchiaino raso di bicarbonato

– un cucchiaino di cannella

– 200g di carote pelate e grattugiate

– 60 g di albicocche disidratate (facoltativo)







Imposta il forno a 170°C. Procedi inizialmente con il lavare bene le carote: pelale e grattugiale finemente in un mixer e lasciale da parte. Con le fruste elettriche, o in una planetaria, monta le uova con lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Unisci la buccia grattugiata di un’arancia e l’olio a filo, mentre continua a montare a bassa velocità. Setaccia per bene la farina, la farina di mandorle, il lievito, il bicarbonato e la cannella e aggiungi il tutto al composto, mescolando sempre a bassa velocità in modo che non si formino grumi e non si smonti.







Unisci le carote precedentemente grattugiate e amalgama tutto con una spatola a mano. Per ultimo aggiungi le albicocche disidratate e fatte a pezzetti e dai un’ultima mescolata per unire tutto. Versa l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata di 24 cm di diametro e cuoci in forno preriscaldato a 170°C per circa 40 min. Fai sempre la prova stecchino, prima di sfornarla.

Una volta che la tua torta di carote si sarà raffreddata, puoi spolverizzare un po’ di zucchero a velo oppure, per renderla ancora più golosa, puoi preparare una semplicissima glassa all’arancia. In una ciotola mescola 125g di zucchero a velo con circa due cucchiai di succo di arancia filtrato. Procedi aggiungendo un cucchiaio alla volta, fino ad ottenere una glassa densa e non velata, altrimenti non coprirà bene la tua torta.

La torta di carote si conserva soffice e umida anche fino a 4 giorni, sotto una campana o in un contenitore ermetico.