Torta soffice con fragole e crumble: un dolce che vi conquisterà

Voglia di picnic sul prato, circondata da alberi di ciliegio e mandorlo in fiore, dove l’unico suono è il cinguettio degli uccellini. Una tovaglia poggiata sull’erba, tra le margherite e i papaveri, focacce, pizze rustiche, carne arrosto e il mio immancabile dolce.

È così che avrei voluto trascorrere la Pasquetta ma, ahimè, anche quest’anno ci dobbiamo sacrificare. Nessuno ci vieta, però, di ricreare in casa la ricca tavola dei giorni di festa. La torta soffice con fragole e crumble che vi propongo è proprio il tipico dolce da picnic: una torta che dà proprio aria di primavera, di qualcosa di buono con ingredienti molto semplici.

Ciò che più adoro di questa torta è la diversa consistenza dal primo all’ultimo morso. Il dorato crumble con le mandorle in superficie dona la giusta croccantezza; le fragole succose si trovano tra il crumble e la soffice torta, resa morbida proprio dalla presenza dello yogurt.

Ti ho fatto venire voglia di prepararla?

Ottima per la colazione o per una golosa merenda, ti assicuro che i bimbi ne andranno ghiotti. Ti consiglio di prepararla con delle freschissime fragole o, perché no, anche con frutti di bosco: puoi utilizzare la frutta di stagione che più ti piace.

Procedi prima con il realizzare il crumble e, mentre riposa in frigo, inizia a preparare la torta.

Torta soffice con fragole e crumble

Ingredienti

Per il crumble:



• 70 g di farina 00

• 50 g di burro freddo

• 50 g di zucchero di canna

• 20 g di mandorle a lamelle

In una ciotola o in una planetaria, utilizzando il gancio k, impasta tutto insieme la farina, il burro e lo zucchero, per qualche minuto. Si formeranno tante briciole grossolane. Aggiungi le mandorle a lamelle e impasta a mano, giusto il tempo di inglobarle nel composto. Riponi l’impasto così grezzo e a briciole nel frigo, mentre procedi con la torta allo yogurt.





Per la torta soffice allo yogurt e fragole:



• 2 uova

• 80 g di zucchero semolato

• 60 g burro fuso

• la buccia grattugiata di un limone non trattato

• un vasetto da 125 g di yogurt bianco o alla fragola

• 225 g di farina 00

• 8 g di lievito per dolci (mezza bustina)

• un cucchiaio di latte

• 250 g di fragole

Imposta il forno, statico a 180°C.

In una planetaria, o con l’aiuto delle fruste elettriche, monta le uova con lo zucchero fino a renderle spumose e chiare. Aggiungi a filo il burro fuso (tiepido, non bollente) e la scorza grattugiata di un limone. Procedi unendo lo yogurt e mescola a bassa velocità. Setaccia la farina e il lievito e aggiungili al composto, per ultimo un cucchiaio di latte. Il composto si presenterà denso, ideale per poggiare sopra tanta frutta fresca, evitando così che vada a fondo.







Imburra e infarina uno stampo antiaderente, meglio se a cerniera, quadrato 20×20 cm.

Versa l’impasto nella tortiera e con una spatola livella per bene. Adagia sul composto tante fettine di fragole fino a ricoprire la superficie del tuo dolce. Ultima sbriciolando il crumble sulle fragole, molto grossolanamente.









Inforna per circa 50 minuti a 180°C, prima di sfornare: fai la prova stecchino e assicurati che lo stecchino sia asciutto. Sforna e fai raffreddare prima di spolverare un po’ di zucchero a velo.

Consigli:

• In alternativa allo stampo quadrato 20×20 cm, puoi utilizzare uno stampo rettangolare 18×24 cm o tondo dal diametro di 24 cm.

• Puoi sostituire i 60 g di burro fuso con 50g di olio di semi di girasole.

• Al posto delle fragole puoi arricchire la tua torta con 200g di frutti di bosco freschi o altra frutta.

• Le lamelle di mandorle sono facoltative, se vuoi puoi ometterle.