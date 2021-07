Torta soffice allo yogurt con pesche: profumo d’estate!

Non ho resistito… sì, ho acceso il forno in pieno luglio! Per quanto i dolci senza cottura siano golosi e buoni, io non resisto ad una soffice torta a colazione. Se questo significa accendere il forno con il caldo afoso di questi giorni… pazienza, mi sacrifico per una golosa causa!

Adoro questo tipo di dolci rustici, con ingredienti semplici e tanta frutta di stagione. Per questa torta ho utilizzato delle pesche percoche, dalla buccia di colore arancione chiaro e la polpa dolce e compatta. La base di questa soffice nuvola è la famosa torta 7 vasetti: quindi nessuna bilancia per pesare. L’unica unità di misura degli ingredienti è proprio il vasetto dello yogurt da 125g: facile vero? Una preparazione a prova di bimbo e senza lunghe preparazioni: solo con una ciotola otterrai una soffice e umida torta da gustare a colazione o a merenda. È una buona base per torte davvero gustose: io ho preferito arricchirla con le pesche, ma può essere personalizzata come più ti piace.

In 5 minuti avrai un dolce morbido e goloso per voi e i vostri bimbi, che senz’altro avranno una merenda sana e semplice.

Ingredienti:



– 2 vasetti di farina (io ho usato la tipo 1)

– 1 vasetto di fecola di patate (o farina di riso)

– 2 vasetti di zucchero

– 1 vasetto di yogurt bianco da 125 g(o gusto pesca)

– 1 vasetto di olio di semi di girasole

– una bustina di lievito per dolci

– 3 uova a temperatura ambiente

– 3 pesche percoche

– essenza di vaniglia o buccia grattugiata di un limone







Imposta il forno statico a 180° C.

Con l’aiuto di un frullino elettrico monta per qualche minuto le uova e lo zucchero, fino a renderle chiare e spumose. Procedi aggiungendo un vasetto di farina. Non dimenticare di setacciare tutti gli ingredienti secchi, in modo da evitare eventuali grumi. Mescola delicatamente con una spatola dal basso verso l’alto; dunque unisci anche il vasetto di yogurt, poi il secondo vasetto di farina, la fecola di patate, il lievito per dolci e, infine, l’olio di semi, ultimando con la vaniglia o la buccia grattugiata del limone.







Delle tre pesche, una volta lavate e private della buccia, una tagliala a piccoli pezzi, le altre due falle a fette sottili e asciugale un po’ su carta assorbente. Unisci al composto i pezzetti di pesca e mescola delicatamente. Imburra e infarina uno stampo a cerniera di 22cm di diametro: versa il composto e adagia tutte le fettine di pesca.

Io ho decisamente abbondato con le fettine, avendo utilizzato pesche grandi, tanto che alcune sono affondate ma questo piccolo inconveniente ha reso ancora più buona la torta, piena di frutta, soffice e umida come piacciano a noi.

Inforna la torta a 180°C, per circa 45 min, fai sempre la prova stecchino prima di sfornare.

Fai raffreddare e servila con una leggera spolverata di zucchero a velo.