Torta rustica di mele e cannella: il profumo della tradizione

Ci sono pomeriggi in cui mi assale una nostalgia dei tempi passati, della spensieratezza della gioventù,​ di quando tutto era semplice e giocoso. Sfogliare le pagine di un album, riordinare tante foto ancora sparse, mi fa entrare in un turbinio​ di emozioni che fanno bene al cuore e che mi danno una sensazione di pace indescrivibile.

Spesso con mio marito ci ritroviamo a guardare foto di anni e anni fa e, con i sorrisi​ stampati sul volto, ci catapultiamo a quando eravamo giovanissimi. Le giornate al mare, in campagna,​ le prime vacanze, i compleanni: ogni momento rigorosamente immortalato con una foto. Lucine accese e candele profumate creano quell’atmosfera magica, rilassante, ricca di racconti e ricordi e una torta di mele appena sfornata, ancora tiepida, ci fa compagnia in questi pomeriggi. Una buonissima​ torta rustica semplice, che ha il sapore di genuino, di famiglia: la classica torta da credenza.​ Tutte le famiglie hanno la propria​ ricetta e la mia non vuole sconvolgere​ la tradizione: è​ tanto buona quanto semplice. Che sia per la merenda del pomeriggio o per la colazione, avrete bisogno di dieci minuti per preparare un dolce che sono sicura farete e rifarete. L’uso dello zucchero integrale​ di canna, anziché​ lo zucchero semolato,​ dona un sapore caramellato tipico di questo zucchero​ che è un risultato​ diretto dell’estrazione del succo dalla canna da zucchero.​ L’accostamento​ più​ classico​ e rustico in questa torta è​ dato proprio​ dell’abbinamento tra le mele e la cannella che donano al dolce un’esplosione​ di sapori e profumi.

INGREDIENTI:

3 uova

130 g di zucchero integrale di canna

120 g di olio di semi di girasole

200 g di farina 1 (o farina 00)

buccia grattugiata di un limone non trattato

buccia grattugiato di un’arancia non trattata

un pizzico di sale

una bustina di lievito per dolci

4 mele (renette o golden)

un cucchiaio di zucchero di canna demerara

cannella q.b.

zucchero​ a velo

Prima di procedere impostate il forno a 160 °C.







Con l’aiuto delle fruste elettriche o di una planetaria monta le uova con lo zucchero integrale di canna fino ad ottenere​ un composto​ spumoso. Poi, aggiungi l’olio a filo, la buccia grattugiata di un limone e di un’arancia, il pizzico di sale e continua a mescolare​ con le fruste a bassa velocità. Per ultimo unisci la farina, il lievito e un cucchiaino di cannella setacciati e mescola sempre a bassa velocità​ per pochi minuti.

Con una spatola raccogli per bene i residui​ di farina sul fondo e sulle pareti della tua ciotola e incorpora il tutto. Taglia a piccoli dadini due mele e uniscile all’impasto, amalgamando con una spatola. Versa l’impasto in una teglia a cerniera, di 24/26 cm di diametro, precedentemente​ imburrata e infarinata e livella per bene.







Infine taglia a fette sottili due mele e disponile partendo dall’esterno. In una piccola ciotolina mescola un cucchiaio di zucchero di canna​ demerara e un cucchiaino di cannella e spolvera la superficie​ della torta.

Inforna per 55 minuti a 160° in forno statico. Una volta sfornata, fai raffreddare la torta togliendo la cerniera e poi trasferiscila su un piatto​ da portata. Se preferisci, spolvera la torta con lo zucchero a velo.

Sono certa che non vi deluderà: grazie al suo impasto soffice e profumato, questa torta conquista di diritto il titolo di grande classico, delizioso e intramontabile.