TIM Summer Hits, Elisa D’Ospina: “Un’esperienza esaltante”

In archivio anche la tappa di Rimini di TIM Summer Hits, prima edizione di un evento che potrebbe diventare un vero e proprio appuntamento fisso dell’estate italiana.

La musica, nelle cinque puntate trasmesse in prima serata su Rai2, è stata la vera protagonista, rafforzata da #laforzadelleconnessioni, claim scelto da TIM per veicolare un messaggio a 360 gradi.

Elisa D’Ospina, volto di TIM per gli eventi musicali del brand, è salita sul palco di Rimini per parlare del lavoro svolto nei backstage degli eventi. “Essere il volto di TIM in questa estate 2022 è un onore. Nella mia carriera ho abbracciato diversi brand, ma con TIM ho sempre avuto modo di fare esperienze indimenticabili. Tornare a vivere di musica e far vivere la musica è un regalo dopo il periodo duro che abbiamo passato. Il TIM Summer Hits è stata un’esperienza esaltante perché abbiamo avuto modo di riabbracciare un mondo, quello degli eventi, che ha vissuto periodi complicati negli ultimi tre anni.”

Un nuovo importante traguardo per la supermodel curvy dopo il successo milanese dell’iniziativa nei punti vendita TIM di Moscova e Gae Aulenti, in cui ha rappresentato #laforzadelleconnessioni tecnologiche e generazionali (LEGGI ANCHE: TIM, Elisa D’Ospina e i Måneskin: il 28 giugno a Milano una challenge che celebra la “forza della connessione”).

Tutte le puntate di TIM Summer Hits sono ora disponibili su RaiPlay e ogni appuntamento è proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.