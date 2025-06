TikTok, solidarietà e sport: la Nazionale Italiana TikTokers si presenta in Campidoglio

Dalla viralità dei social alla concretezza della solidarietà, la Nazionale Italiana TikTokers ha fatto il suo debutto ufficiale nella prestigiosa Sala del Carroccio del Campidoglio. L’iniziativa, che unisce il linguaggio dei creator digitali al mondo dello sport e del volontariato, è stata presentata di fronte a una sala gremita, con la conduzione ironica di Demo Mura e la partecipazione di istituzioni, professionisti e volti noti del web.

Un progetto nato per fare del bene

La Nazionale Italiana TikTokers nasce da un’idea di Fabrizio Campagna, già fondatore di Radio Turismo e dirigente della Nazionale Italiana Cabarettisti. L’obiettivo è chiaro: usare la visibilità social per promuovere valori positivi e sostenere cause benefiche. Sport, divertimento e responsabilità sociale diventano così strumenti di impatto concreto, con una squadra composta da tiktoker impegnati in progetti, eventi e attività di supporto.

A capo della squadra, Nonno Severino e Naima Guidi

Il progetto è guidato da Nonno Severino, 96 anni e quasi 2 milioni di follower, in qualità di presidente onorario, e da Naima Guidi, nota come “la donna puma”, come madrina ufficiale. L’allenatore è l’ex calciatore di Serie A Jimmy Maini, affiancato dal massaggiatore Luca Santarelli. Il centro sportivo Eschilo 2, messo a disposizione da Max Tonetto, sarà la base degli allenamenti.

Creator, partner e sostenitori uniti per una buona causa

Tantissimi i volti presenti, tra cui Elena e Sasha, Zio Command, Stirl of, Davide Mogavero (The Mogsss Family), 16 birra, Siso Mincuzzi, Costantin Cociurca e i Golosoni, oltre a numerosi collegamenti video di creator noti come don Roberto Fiscer, Ma.rione, Federico Antoine, Daniele Condotta, e molti altri.

Due le partnership chiave: GIVOVA, sponsor tecnico ufficiale, e la Fondazione Heal, charity partner dell’iniziativa. Il presidente di GIVOVA, Giovanni Acanfora, ha sottolineato il valore dei nuovi linguaggi digitali come strumenti di espressione e responsabilità. La Fondazione Heal, attiva nella ricerca neuro-oncologica pediatrica, userà la visibilità della squadra per sensibilizzare e raccogliere fondi.

Le istituzioni abbracciano l’iniziativa

Tra gli interventi istituzionali, l’assessore Alessandro Onorato ha evidenziato l’importanza di progetti che parlano ai giovani tramite linguaggi moderni e finalità sociali. Il consigliere Dario Nanni ha ribadito il valore della solidarietà come esempio concreto per le nuove generazioni. Sul fronte medico, il contributo del Policlinico Gemelli – con la dottoressa Chiara Arpaia e la terapista Giulia Stanca – ha posto l’accento sull’importanza dello sport nella riabilitazione e nel benessere psicofisico dei bambini.

Un’esperienza collettiva che lascia il segno

La Nazionale Italiana TikTokers si prepara ora a “scendere in campo” non solo per giocare, ma per ispirare, aiutare, costruire. Con creatività, energia e spirito di servizio, i creator diventano ambasciatori di un nuovo modo di fare rete, in cui il digitale incontra la vita reale e la solidarietà diventa virale.