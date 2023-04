Pensar Sintiendo (Thinking while filming) è un documentario di 26 minuti che racconta in chiave poetica la diversità dell’identità afro. In esso, 4 persone di origini, esperienze e genere diversi, condividono i sentimenti e i pensieri che emergono dal loro essere più profondo quando rispondono alla domanda “Cosa significa essere una persona di colore in Colombia?”. Le loro storie, affermazioni, diagnosi ed espressioni diverse, condurranno gli spettatori attraverso un incontro sensoriale e riflessivo che permetterà loro “currulao”, di provare orgoglio.

VOTA

“THINKING WHILE FEELINGS“

Videomessaggio della regista Claudia Marcela Angulo Murcia:

SCHEDA

Durata: 26’

Data di realizzazione: 2022

Regia: CLAUDIA MARCELA ANGULO MURCIA

Età: 34

Genere: HISTORICAL

Produzione: SEÑAL COLOMBIA-HARPER ROAD FILMS

Produttore: INDIPENDENT

Nazionalità produttore: COLOMBIA

Opera prima: NO

Lingua originale: SPANISH

Colore: COLOR

Sceneggiatura: CLAUDIA MARCELA ANGULO MURCIA

Soggetto: CLAUDIA MARCELA ANGULO MURCIA

Blocco tematico: RACISM

Cast tecnico:

Claudia Marcela Angulo Murcia (director) Andrea Corzo Pupiales (producer) Marcela Angulo, Eleggua Luna Laverde, Mary Grueso (key cast)