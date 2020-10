“The Turning – La casa del male”, dal 29 ottobre al cinema: il trailer

Dal prossimo 29 ottobre sbarcherà al cinema “The Turning – La casa del male“, horror basato sul romanzo “Il giro di vite” (The turn of the screw) di Henry James.

Il film, diretto da Floria Sigismondi, è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group e distribuito da 01 Distribution e vede nel cast Mackenzie Davis, Finn Wolfhard (“Stranger Things“), Brooklyn Prince (“Un Sogno chiamato Florida“) e Joely Richardson.

La trama.

In una misteriosa e decadente tenuta sulla costa del Maine, una tata viene incaricata di occuparsi della cura di due orfani molto “particolari”. Molto presto scopre che sia i bambini che la casa nascondono oscuri segreti e le cose potrebbero non essere come sembrano.

Il trailer di “The Turning”: