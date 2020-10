Online il trailer di “The Shift”, dal 5 novembre al cinema

Oggi è stato rilasciato il trailer di “The Shift“, drama thriller claustrofobico ma al tempo stesso adrenalinico e dal ritmo incalzante che sbarcherà al cinema il prossimo 5 novembre.

Il film segna il debutto alla regia di Alessandro Tonda, che firma la sua opera prima dopo diverse collaborazioni come aiuto regista in film e serie TV di successo (Romanzo Criminale 2 – La serie, Gomorra – La serie, Suburra, Sicilian Ghost Story). Nel cast Adamo Dionisi (Pasolini, Suburra, Dogman, Rocco Schiavone, Suburra – La serie) e la star francese della serie Les Revenants e di film come Regular Lovers e Love Songs, Clotilde Hesme. Il film, prodotto da Notorious Pictures insieme alla belga Tarantula di Miss Marx, è ambientato a Bruxelles e trae ispirazione dai recenti attentati di matrice islamica che hanno trascinato nella psicosi le più importanti capitali europee.

La storia di due giovani terroristi.

Eden e Abdel irrompono in una scuola di Bruxelles per compiere una strage di coetanei, ma Abdel si fa saltare in aria prima del previsto coinvolgendo Eden nell’esplosione. Poco dopo i paramedici Isabel e Adamo, accorsi sul posto, caricano sulla loro ambulanza un ragazzo ferito e privo di sensi senza immaginare che si tratta proprio di Eden. Quando Isabel si accorge della cintura esplosiva è ormai troppo tardi: Eden si è svegliato e prende il controllo dell’ambulanza, minacciando i paramedici di premere il bottone se non eseguiranno i suoi ordini…

Il trailer di “The Shift”: