“The Procurement Awards” 2021: Ivano Scolieri e Carlo Massarini grandi protagonisti dell’evento

Grande successo per la quinta edizione del “The Procurement Awards“, affermatesi nel corso degli anni come il riconoscimento più ambito dalla funzione Procurement di piccole, medie e grandi aziende grazie al coinvolgimento di un crescente numero di partecipanti, alla qualità dei progetti proposti e ad una giuria composta dai CPO di alcune delle maggiori realtà industriali presenti in Italia

Ospiti di Eni nella suggestiva atmosfera di Triennale Milano, la cerimonia di premiazione ha visto alternarsi sul palco, al ritmo del nuovo sound della funzione Acquisti, personalità di grande rilievo, aziende e progetti di qualità e valore.

A valorizzare la presenza di 200 manager delle più prestigiose aziende italiane ci hanno pensato Carlo Massarini ed Ivano Scolieri. Il loro “Pianoforte – 7 note di armonia manageriale” continua ad esaltare e trovare forme espressive. Il libro edito Hoepli – divenuto già da tempo anche un live show in stile edutainment – è stato il file rouge della serata dedicata al “The Procurement Awards”. Tre ore intense di grande armonia tra managemt e musica in puro stile “pianoforte”.

La presenza del generoso Eugenio Finardi ha inoltre alzato i toni dell’emozione. La sua doppia interpretazione di “No Woman No cray” di Bob Marley e “Hallelujah” di Cohen ha contribuito a rendere l’evento unico e suggestivo.

Un innesto riuscitissimo all’interno della serata grazie anche a Maria Teresa Bongiovanni che ha creduto sin da subito al portamento elegante ed incisivo di “Pianoforte“.