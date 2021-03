‘The Nevers’, la nuova serie sci-fi drama su Sky dal 12 aprile (trailer)

Il 12 aprile debutterà su Sky e Now – in contemporanea assoluta con la messa in onda americana – debutterà la serie ‘The Nevers‘, un period drama a tema sci-fi con protagoniste un gruppo di donne di epoca vittoriana con abilità straordinarie e sovrumane, alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. L’appuntamento è per la notte fra l’11 e il 12 aprile, quando il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile su Now, in v.o. con sottotitoli, dalle 03:00; poi in prima serata, lunedì 12 aprile, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic e in streaming su Now. Dalla settimana successiva, dal 19 aprile, partirà invece la messa in onda in italiano.

Laura Donnelly (Outlander) guida il cast nei panni di Amalia True, l’eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana. Vedova, Amalia morirebbe per la causa e ucciderebbe per un drink: una vera minaccia per la soffocante società vittoriana. Coprotagonista è Ann Skelly che interpreta Penance Adair, giovane e brillante inventrice.

Le affiancano Olivia Williams (Maps to the stars, Counterpart, Vittoria e Abdul) nei panni di Lavinia Bidlow, leader delle “Touched,” come vengono chiamate le donne che hanno all’improvviso manifestato dei superpoteri, James Norton (McMafia, Piccole Donne) e Tom Riley (Da Vinci’s Demons) nei ruoli di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus ‘Augie’ Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia.

Completano il cast Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin.

