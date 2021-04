“The Modern Cook”, al via da oggi su Food Network con Csaba dalla Zorza

Al via da oggi, domenica 11 aprile (e poi ogni domenica) alle 15:00 su Food Network (canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53) “The Modern Cook – con Csaba”, programma che prende il titolo dall’ultimo libro di Csaba dalla Zorza, scrittrice e volto della trasmissione cult di Real Time “Cortesie per gli ospiti”.

Per Csaba dalla Zorza, la cucina moderna non ha genere, può farla chiunque, basta volerlo. È un po’ come nella vita: per stare bene ed essere felici non serve aspettare che arrivi un giorno speciale. Nel corso dei dieic appuntamenti Csaba insegna come preparare piatti gustosi, ma anche facili, salutari, economici e veloci, attraverso la preparazione di tre ricette diverse a puntata, dalla pasta fresca, alla carne, dalla piccola pasticceria, all’aperitivo, fino alla colazione.

Cucinare può essere divertente, e quando diventa una piacevole abitudine può trasformare la fine di una lunga giornata di lavoro in un momento di relax. Perchè la tavola non è solo il luogo per consumare i pasti: è un’occasione di gioia, di condivisione, il punto d’incontro di ogni famiglia.

“The Modern Cook – con Csaba”, prodotto da Jumpcutmedia per Discovery Italia, sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

(photo credit Stefania Giorgi)