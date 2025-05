The Bridge lancia Coconut Barista: la bevanda vegetale perfetta per cappuccini e caffè esotici

Una nuova alleata per baristi e amanti del caffè home-made: si chiama Coconut Barista ed è l’ultima nata in casa The Bridge, l’azienda italiana leader nelle bevande vegetali biologiche. Pensata per garantire performance eccellenti nella schiumatura e nel gusto, Coconut Barista è a base di cocco biologico e acqua di sorgente, per un’esperienza unica e 100% plant-based.

Una schiuma vellutata, una dolcezza naturale

Ideale per chi cerca un’alternativa al latte vaccino, Coconut Barista garantisce una schiuma ricca e stabile, grazie alla presenza di proteine di fava bio che conferiscono struttura e cremosità. Perfetta con la lancia vapore dei professionisti, funziona altrettanto bene con i montalatte domestici, rendendola la scelta giusta anche per chi ama preparare il cappuccino a casa.

Versatile, sostenibile, senza compromessi

Senza lattosio, senza glutine e completamente vegetale, Coconut Barista si adatta a ogni esigenza alimentare, dal vegano a chi è intollerante o semplicemente curioso di scoprire nuovi sapori. Ottima da gustare anche da sola come bevanda rinfrescante, o come base per smoothie, frullati e cocktail.

Una gamma in continua evoluzione

Con questa nuova referenza, The Bridge amplia la linea Barista già composta dalle versioni Oat (ora anche in formato da 500 ml), Almond e Soya. Il nuovo formato da 1 litro di Coconut Barista è già disponibile e pronto a conquistare il cuore – e le tazze – di chi ama prendersi cura del proprio benessere senza rinunciare al gusto.