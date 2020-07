La lunga estate dei Tulipani di Seta Nera: su Teleromauno tutta la XIII edizione

Continua la collaborazione tra il 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐢𝐥𝐦 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐓𝐮𝐥𝐢𝐩𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐭𝐚 𝐍𝐞𝐫𝐚 e Teleromauno del Gruppo Lattanzi Franco: tutti i venerdì 𝐝𝐚𝐥 𝟏𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟒 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – e in replica tutte le domeniche dal 𝟏𝟗 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – alle ore 21:00 sul canale 271 del digitale terrestre e sull’app per smartphone di Teleromauno andrà in onda la tredicesima edizione della kermesse dedicata al cinema sociale che vede in prima linea il Presidente della manifestazione Diego Righini, il Direttore artistico Paola Tassone, il produttore esecutivo Leonardo Jannitti Piromallo e la presidente dell’Associazione Università Cerca Lavoro (UCL) Ilaria Battistelli.

Un’edizione particolare, ripensata nel profondo per conciliare un evento pubblico con le regole anticontagio da Coronavirus, per la kermesse che vede come protagonista indiscusso il cinema, inteso come strumento per abbattere ogni diversità, grazie ai registi finalisti in concorso con le loro opere nelle sezioni “Documentari”, “#SocialClip” e “Cortometraggi”, che vedono come direttori artistici rispettivamente Mimmo Calopresti, Grazia Di Michele e Paola Tassone.

La cerimonia di premiazione, condotta da Beppe Convertini e Pino Insegno e disponibile anche su Rai Cinema Channel e RaiPlay, media partner della manifestazione, ha visto alternarsi importanti personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura che si sono distinti per la loro sensibilità sociale: tra i tanti Whoopi Goldberg, Gabriele Salvatores, Giorgio Tirabassi e Paola Minaccioni.

Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera è istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission, di ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e di ENS Onlus (Ente Nazionale Sordi) e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini. Sponsor tecnici Gruppo Franco Lattanzi Antica Norcineria, Confipe e Sferrazza NCC e BUS Turistici.