Coronavirus: Tecnicamente Pizza nel Mondo dona al Cotugno di Napoli

L’associazione Tecnicamente Pizza nel Mondo in un momento di emergenza nazionale ha deciso di offrire anche il suo piccolo contributo. Le pizzerie al momento sono chiuse, almeno quelle che non consegnano a domicilio, ma hanno trovato comunque il modo per regalare un sorriso in più come quelli davanti ad una bella pizza.

L’associazione ONLUS ha infatti deciso di donare 1.100 euro all’Ospedale Cotugno di Napoli, impegnato nella lotta al nuovo Coronavirus ed il primo a sperimentare sui suoi pazienti il farmaco anti artrite che sta dando risultato che lasciano ben sperare. La nota diffusa recita:

“Abbiamo deciso di donare ad un ospedale come il Cotugno che sta combattendo con le unghie e con i denti per sconfiggere il coronavirus ma che a livello nazionale viene pubblicizzato meno di altre strutture. C’è sembrato un atto doveroso cercare di dare una mano, siamo vicini a chi lotta per aiutare i tanti nostri connazionali colpiti dal coronavirus” si legge su una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’associazione tecnicamente pizza nel mondo.

Tecnicamente Pizza nel Mondo ha poi comunicato che sta elaborando altre iniziative per questo periodo in cui tutti sono rinchiusi a casa per il coronavirus.

