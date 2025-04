Nell’estate del 1994, Ludo, un ragazzino silenzioso di 12 anni, e Marta, la sua vivace sorellina di 8 anni, trascorrono i pomeriggi giocando nel bosco. Sono legati da un forte affetto, un rifugio emotivo dalla madre violenta e abusiva, che li aggredisce per motivi futili, come il rumore di una carota sgranocchiata. Quando la madre taglia i capelli a Marta per punirla di una presunta vanità, Ludo decide di costruire una casa nel bosco, una tana che diventa il loro luogo sicuro.

“TANA LIBERA LUPO“

SCHEDA

TITOLO TANA LIBERA LUPO DURATA 12’ 27’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2023 REGIA ANDREA MADDALENA BERNARDI GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE WILLOW PRODUCTION PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO VENETO OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA ANDREA MADDALENA BERNARDI SOGGETTO ANDREA MADDALENA BERNARDI TEMATICA DEL CORTO DIRITTO ALL’INFANZIA, VIOLENZA DOMESTICA