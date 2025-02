“StudioNews – Speciale Sanremo”: il salotto giornalistico di Askanews torna per il quarto anno

Si rinnova per il quarto anno consecutivo l’appuntamento con StudioNews-Speciale Sanremo, il salotto giornalistico in collaborazione con l’agenzia di stampa Askanews, dedicato alla settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio, ogni giorno alle 13.30, Patrizia Barsotti accoglierà nel suo salotto musicale allestito presso gli studi di Casa Sanremo tantissimi ospiti: opinionisti, giornalisti, personaggi della politica e della cultura pop italiana e internazionale, pronti a commentare senza sconti ciò che accade sul palco dell’Ariston, spesso e volentieri specchio del cosiddetto Paese reale, dando idealmente il via alla marcia di avvicinamento ad ogni serata del Festival.

“Il fatto di andare in onda tutti i giorni in coda alla conferenza stampa principale delle 12, ci permetterà di costruire delle puntate ancorate alla strettissima attualità festivaliera, e certamente non mancheranno curiosità dal backstage, presidiato dalla “vox populi” Alberto Nano, e le interviste esclusive ai cantanti in gara, con le inviate sul campo Serena Sartini e Alessandra Velluto, che nelle scorse edizioni tante soddisfazioni ci hanno regalato in termini di interazioni social”. Così Patrizia Barsotti che, salutando con gratitudine il suo storico compagno di Festival Andrea Iannuzzi “È impegnato in una nuova avventura professionale ma resta nei paraggi, quindi ci ha promesso delle incursioni” è entusiasta di accogliere la cantautrice, produttrice e opinionista televisiva Numa Palmer nel cast fisso diStudioNews-Speciale Sanremo: “Sono felicissima di condividere questa nuova avventura in riviera con una grande amica”, commenta, “ma Numa è innanzitutto un’artista di grande cultura e sensibilità. Da voce insuperata della Self-Empowerment Music qual è, sono certa sarà in grado di portarci nelle profondità dei messaggi che gli artisti vorranno trasferire attraverso le loro canzoni. E chissà, magari qualcuna di queste, diventerà il nostro prossimo mantra”.

StudioNews – Speciale Sanremo è in onda tutti i giorni, dal 10 al 15 febbraio 2025, alle 13.30 su AskaNews.it, TvWeb di CasaSanremo e CiaoUsa.Tv, unico programma del variegato palinsesto Casa Sanremo visibile anche dagli italiani all’estero: “Questa é un’ulteriore medaglia al petto”, conclude Barsotti, “Il Festival di Sanremo fa parte, come la Nazionale di Calcio, del nostro patrimonio culturale. Un “imprinting” che ci portiamo dentro per sempre. Anche a chilometri di distanza. È bello celebrare questo rito collettivo anche con i nostri connazionali all’estero”. Un rito collettivo che StudioNews non potrebbe celebrare senza la fiducia inscalfibile di Vincenzo Russolillo, patron di una Casa Sanremo ormai maggiorenne e che quest’anno ha scelto Bazr, il social commerce che ha rivoluzionato lo shopping online, come title sponsor.

Il racconto del Festival di Sanremo continua anche sui socialStudioNews. “StudioNews-Speciale Sanremo è un programma di: Patrizia Barsotti. Scritto in collaborazione con: Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. Consulenza Giornalistica: Carlo Petroni.Anche per l’edizione 2025, Patrizia Landini, Direttrice di AltroStile.net, tornerà con i suoi interventi, dedicati alla comunicazione evolutiva e al legame tra Sanremo, salute, arte e lo spettacolo, che nasce dalla passione e dal cuore.

Patrizia Landini sarà protagonista di tre puntate speciali di StudioNews-Speciale Sanremo durante la settimana del Festival, in cui affronterà temi attuali che uniscono espressione artistica, emozioni e benessere psico-fisico.