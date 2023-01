“Stuck On This Feeling”, il nuovo singolo e videoclip di Osvaldo Supino (videointervista)

Osvaldo Supino è tornato con tutto il suo talento per emozionare di nuovo. E ci è riuscito.

“Stuck on This Feeling” è il titolo del suo nuovo singolo e videoclip. Il brano, scritto e prodotto da Osvaldo insieme a Sam Ray, è una ballad romantica electropop che emoziona e conquista dal primo ascolto. Il pezzo racconta l’indecisione di lasciarsi andare a una storia d’amore e la paura di rendersi completamente vulnerabili all’altro: “Canto la grande difficoltà che tanti hanno nel credere oggi in una relazione.” – racconta Osvaldo – “In un mondo iperconnesso, che ci rende sempre più apparentemente indipendenti anche nei sentimenti, quanto è complicato affidarsi completamente a un’altra persona abbandonando la nostra zona comfort?”

Un pezzo custodito nel cassetto per tre anni, in attesa del momento giusto mentre l’artista iniziava a far conoscere il suo nuovo progetto attraverso i singoli “Lights Down Low”, “Body Burning”, “Don’t Hold Back”, “Gold” e un tour europeo di successo concluso a Stoccolma.

“Stuck in This Feeling” infatti, non è un singolo lasciato al caso ma un pezzo vero e proprio del nuovo disco che Osvaldo ha deciso di far conoscere con calma, brano dopo brano: “Il tentativo è di dilatare i minuti, i secondi, dando valore alle emozioni, alle attese e alle canzoni”. Un fil-rouge creato da racconti di esperienze vissute, moda e dettagli curati in ogni aspetto. Non è un caso infatti che ogni copertina riporta un numero che rappresenta l’esatta tracklist dell’album.

Il videoclip diretto da Riccardo Albiero racconta tutti gli stati emotivi del brano e fotografa l’eleganza più assoluta e l’eccellenza Italiana, attraverso gli scenari unici di Venezia e i look ricercati. “Lavorare con Osvaldo è stato un onore per me” – racconta Albiero “Ha questo talento grandissimo di riuscire a connettersi con la gente e trasmettere tutta la sua essenza.”

“Per la prima volta” – racconta Osvaldo “non ho voluto mostrare lo skyline di NewYork o MIami, ma raccontare una favola tutta Italiana nella città del mio Paese che amo e mi fa sognare di più. Questa canzone è una favola e non potevo che rappresentarla a Venezia”.

Spazio anche alle novità internazionali con “Atrapado” la versione in Spagnolo in uscita venerdì 17 febbraio con il quale l’artista tornerà a portare la sua musica in giro per il mondo, specialmente in quell’America Latina che da anni lo premia e lo riconosce come uno dei nuovi talenti su cui puntare.

Ad oggi Osvaldo Supino è l’artista indipendente più premiato e riconosciuto all’estero, detiene il record come unico italiano nominato 3 volte ai BT Digital Awards in Uk, 2 Nickelclip Awards, unico italiano vincitore di 2 LAIFFA Awards a Los Angeles, 1 Renaissance Award, Premio Unicef, Premio Mei Artista Rivelazione, 1 Non Violent Film Festival Award, 1 premio Artista rivelazione agli Hispanic Celebrities Awards di Miami, 1 Chicago Awards. Ha ricevuto il riconoscimento come “Eccellenza Pugliese nel Mondo” da parte della Regione Puglia e del Ministero degli Affari Internazionali ed è tra i soli quattro italiani insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo ad essere stati intervistati dalla CNN.

Guarda la videointervista con Osvaldo Supino: