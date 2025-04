Stati Generali del Turismo di Lusso: la Sicilia guarda al futuro

Il 27 e 28 marzo 2025, la splendida cornice di Taormina ha ospitato due appuntamenti cruciali per il futuro del turismo italiano: gli Stati Generali del Turismo di Lusso in Sicilia e la prima edizione sull’isola del MEET Forum – Turismo Sostenibile, con un focus sulle nuove generazioni di viaggiatori.

Due giornate di incontri e confronti che hanno coinvolto oltre 180 imprenditori del settore, policy maker, opinion leader e giornalisti, con l’obiettivo di disegnare le strategie del turismo di domani, tra sostenibilità, innovazione e alta qualità.

La Sicilia punta a diventare un polo di eccellenza per l’ospitalità di lusso

Patrocinati dalle principali istituzioni nazionali e regionali, gli Stati Generali del Turismo di Lusso di Sicilia hanno lanciato un forte messaggio: la Sicilia è pronta a diventare il nuovo Polo Mediterraneo della Formazione sull’Ospitalità di Lusso.

Da Taormina è partito un piano strategico per attrarre investimenti internazionali nell’hotellerie di alta gamma e per rigenerare i borghi dell’isola, attraverso una valorizzazione strutturata e sostenibile del territorio. Tra le iniziative annunciate, anche una partnership con ANCI Sicilia e una Lettera di Intenti con la NIAF – National Italian American Foundation.

Le dichiarazioni di Dina Ravera e Renato Schifani

Dina Ravera, presidente e fondatrice di Destination Italia, ha sottolineato l’importanza di una visione a lungo termine: “Il turismo italiano, grazie alla sua straordinaria diversità, ha bisogno di una strategia chiara e strutturata. Per garantirne una crescita sostenibile, è essenziale adottare piani di lungo termine, investire in modo mirato e rafforzare la sinergia tra settore pubblico e privato”. Anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha evidenziato il ruolo centrale di eventi come questo: “Stati generali del turismo in Sicilia per incrementare la destagionalizzazione e gettare le basi per uno sviluppo strutturale e condiviso di quello che riteniamo un asset strategico per la nostra Isola.”

Salvo Russo

Taormina e il lusso: parola a Salvo Russo di Enjoy Me Luxury YachtCharter

Tra gli ospiti del forum, anche Salvo Russo, General Manager di Enjoy Me Luxury YachtCharter, che ha raccontato cosa rappresenta oggi Taormina nel panorama del turismo di lusso: “Taormina è ancora oggi un punto di riferimento per il lusso mondiale, un luogo che continua a rappresentare l’eleganza e l’esclusività, proprio al centro dell’immaginario della dolce vita. Offriamo esperienze di altissimo livello a bordo dei nostri yacht, sia per escursioni giornaliere che per crociere multyday, per soddisfare ogni tipo di esigenza dei nostri clienti.”

La sua azienda collabora con i principali brand dell’ospitalità di fascia alta come Belmond, Voi Hotels e Four Seasons, offrendo un servizio esclusivo nel cuore del Mediterraneo.

Conclusioni: verso un turismo più strategico, sostenibile e di qualità

Il doppio evento di Taormina ha rappresentato un’occasione concreta per unire visione e progettualità, e per fare della Sicilia una destinazione di riferimento non solo per il turismo, ma anche per la formazione e l’innovazione nel settore dell’ospitalità.