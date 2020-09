Grande successo per la VII edizione dello Starlight International Cinema Award svoltosi ieri nell’ambito della 77. Mostra d’Arte cinematografica di Venezia. Il Premio rinnovato nella formula e nell’Academy, composta dai giornalisti e critici cinematografici Paola Casella, Alessandra De Tommasi, Francesco Del Grosso, Francesco Gallo, Giuseppe Grossi e Maria Lucia Tangorra, ha visto la presenza del direttore della Mostra Alberto Barbera per la consegna dei riconoscimenti e la conduzione di Anna Pettinelli conduttrice televisiva e radiofonica, storica voce di Rds. L’organizzazione e la comunicazione sono curate dalla Zaccariacommunication di Giuseppe Zaccaria, il quale ha ideato e fondato il premio insieme a Francesca Rettondini della Today Production.

Alessandro Gassman e Alberto Barbera

Un’edizione, quella del 2020, rinnovata senza mai venire meno alla mission con cui è nato il premio nel 2014. Resta, infatti, l’intento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale (attrici e attori, registi, film, produttori e protagonisti del settore). I premiati sono stati scelti tra le eccellenze della Settima Arte, in quanto testimoni di opere in grado di rappresentare varie culture, ma anche differenti modi di narrare i mutamenti umani

L’Academy, in accordo col direttivo, ha conferito i seguenti premi:

Miglior Attore: Alessandro Gassman

Migliore Attrice: Romola Garai

Rivelazione Maschile: Luka Zunic

Rivelazione Femminile: Fotinì Peluso

Miglior Film: “Figli” per la regia di Giuseppe Bonito

Autore Internazionale: Gastón Solnicki

Cinema Documentario: Asif Kapadia.

Sono due i premi alla carriera attribuiti in questa edizione: a Massimo Dapporto e Valeria Fabrizi. Sono stati assegnati, inoltre, riconoscimenti all’eccellenza nell’audiovisivo a Cristiano Cucchini, all’eccellenza Italiana a Tino Vettorello, al Presidente del Nuovo Imaie Andrea Miccichè e il Premio per il Sociale ad Antonio Chiaramonte.

I premi sono stati realizzati dal maestro orafo Gianbattista Spadafora.

Si ringraziano per il contributo al premio gli sponsor Esseline make-up, Grace moda, Dalila Recchia couture e Iovino couture che ha realizzato le mascherine brandizzate del Premio

Un omaggio floreale è stato creato dall’artigiana Floreale Annette Gottman della Floral School “Officina delle Piante” in collaborazione con Stivale Verde che ha fornito i fiori rigorosamente prodotti in Italia. Sue anche le creazioni che hanno decorati i tavoli per la cena di Gala con 100 esclusivi ospiti presso la Terrazza Biennale

Il premio ha avuto la prestigiosa collaborazione del Grand hotel dei Dogi the Dedica Anthology di Venezia che ha realizzato anche uno speciale evento in onore del Premio alla carriera Valeria Fabrizi lo scorso 5 settembre. L’organizzazione ringrazia per i water transfer in Laguna i conti Francesco e Chiara Modica Dona’ dalle Rose, mecenati e appassionati d’arte, il cui Palazzo seicentesco rientra fra le sedi storiche più suggestive di Venezia oltre ad essere sede d’arte fra le più prestigiose d’Italia.

