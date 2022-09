Starlight International Cinema Award a Venezia 79: premi alla carriera a Quattrocchi e Virzì

Lo Starlight International Cinema Award taglia il nastro della IX edizione, divenendo un punto di riferimento imprescindibile per il mondo dell’Arte e della Cultura mondiale. Anche quest’anno, i riconoscimenti saranno assegnati durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il giorno 7 settembre, alle ore 16:00, presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior, Venezia Lido). Sarà un’edizione ampiamente rinnovata, quella che andrà in scena nel capoluogo veneto, che non rinuncia, però, alla mission con cui è nata quasi dieci anni fa, nel 2014. Resta, infatti, l’intento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale (attrici e attori, registi, film). I premiati vengono accuratamente scelti tra le eccellenze della Settima Arte, in quanto testimoni di opere in grado di rappresentare diverse culture, ma anche differenti modi di narrare i mutamenti umani e globali.

I soci fondatori sono la produttrice Francesca Rettondini e l’ufficio stampa Giuseppe Zaccaria.

Tra i premiati delle scorse edizioni: Andrea Pallaoro, Barbora Bobulova, Paolo Carnera, Lou Castel, Marina Confalone, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Dapporto, Valeria Fabrizi, Donatella Finocchiaro, Anna Foglietta, Isabella Ferrari, Massimiliano Gallo, Romola Garai, Matteo Garrone, Alessandro Gassmann, Giancarlo Giannini, Remo Girone, Asif Kapadia, Vinicio Marchioni, Al Pacino, Alice Rohrwacher, Gastón Solnicki, Malgorzata Szumowska, Premio Speciale a U.N.I.T.A., Paz Vega, Lina Wertmüller, solo per citarne alcuni.

Quest’anno, il Premio Starlight gode del patrocinio del NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori).

I riconoscimenti sono assegnati da un’Academy di giornalisti e critici cinematografici, composta quest’anno da (in o.a.): Antonio Bracco, Sabrina Colangeli, Alessandra De Tommasi, Francesco Gallo, Emanuela Giuliani, Giuseppe Grossi, Luca Liguori e Gian Luca Pisacane.

Il direttivo del Premio, in accordo con l’Academy dello Starlight International Cinema Award, ha deciso di assegnare ad Aurora Quattrocchi e a Paolo Virzì il Premio alla Carriera. Presenzia alla cerimonia il direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera.

Lo Starlight International Cinema Award è realizzato da Zaccaria Communication e SILEO Productions di Francesca Rettondini, in partnership con APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana – con la presenza dello chef internazionale e Presidente APEI Iginio Massari, i quali presenteranno in esclusiva i loro capolavori di alta pasticceria, pensati a tema per suggellare un legame tra eccellenze che hanno in comune la creatività. TANGOO è il digital media partner che cura le campagne digital dello Starlight International Cinema Award. Inoltre, Tangoo ha scelto di consegnare il premio speciale “Starlight Tangoo per il cinema”, creato ad hoc dall’artista internazionale Rosa Mundi, presente fra gli artisti selezionati in occasione della Biennale Arte Venezia 2022.

Anche quest’anno i riconoscimenti sono stati realizzati ad hoc dal maestro orafo Giambattista Spadafora.

Durante la cena di gala saranno consegnati i premi “Amici del cinema” alle aziende sostenitrici tra le quali Pata per cui è presente il titolare dell’azienda, Sig. Remo Gobbi; Virgo con il direttore creativo di Virgo Cosmetics, Lorenzo Marchetti; Virgo Found e Bank per cui interviene il suo fondatore, Altair D’Arcangelo; GD con la sua direttrice Giulia Del Vecchio e per Appeal ritira l’amministratore e socio di maggioranza Lucrezia Malavolta.

La IX edizione dello Starlight è stata organizzata grazie al sostegno dei seguenti brand: All Star Hi tecnology, Appeal, Ciak, Consorzio Euroagrumi, GD Giulia Del Vecchio, Incontri Production, LTF caffè, PATA Snack, Rozoy-Picot e Virgo. A supporto anche il Festival del Cinema Italiano e Morganti & Partners.

Quest’anno Starlight ha istituito il premio speciale per le testate giornalistiche che è stato assegnato al mensile di cinema “Ciak” e che viene ritirato dalla senatrice Daniela Santanchè e dal direttore Flavio Natalia.

Dopo la premiazione, a partire dalle ore 23.00, si svolgerà il Party Ciak, organizzato da Starlight e Star’s Management di Paolo Chiparo, con dj set di Biagio D’Anelli per un epilogo a ritmo di musica dance.

(photo credit Paolo Virzì: Paolo Ciriello)