Festa del Cinema: i vip brindano con il nuovo spumante di Maia Wine

Dopo aver conquistato il Lido di Venezia durante l’ultima Mostra del Cinema (LEGGI ANCHE: Venezia 77, le bollicine di Maĩa Garda Doc protagoniste al Lido), l’azienda del Garda Maĩa Wine ha voluto fortemente essere presente ancora una volta in un appuntamento dall’appeal internazionale come la Festa del Cinema di Roma, che si è tenuta nelle scorse settimane.

Sono stati tantissimi i vip che, prima della “chiusura light”, si sono dati appuntamento alla Hollywood Lounge, la gift room allestita all’Hotel Donna Laura Palace: un’occasione, per tutti i personaggi e gli influencer accorsi in massa, per potersi salutare in presenza e soprattutto per brindare con Maia Wine, anticipando l’atmosfera natalizia. Come? Grazie ai tanti regali di aziende italiane che hanno voluto omaggiare le celebrities. Da Massimo Boldi a Valeria Marini, passando per Manuela Arcuri, Elena Ballerini e Manila Nazzaro. E poi Roberto Farnesi, Giorgio Lupano ed Emanuel Caserio de ‘Il paradiso delle signore’, Carolina Rey e Virginio, in un raro momento di pausa dalle prove di ‘Tale e quale show’. Impossibile citarli tutti senza rischiare di scrivere una lista che sembrerebbe un elenco telefonico.

Tra incontri mondani, sfilate sul red carpet e conseguenti proiezioni esclusive in anteprima, i vip di casa nostra hanno assaggiato in anteprima lo spumante Heritage Rosè, la nuova bollicina firmata Maĩa Wine.

Guarda la gallery: