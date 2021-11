On air il nuovo spot di Fiat professional Nuovo Ducato ideato da Leo Burnett e prodotto da TwisterFilm

E’ on air “In sync with your work”, la campagna Fiat Professional che celebra il Nuovo Ducato 2021, giunto quest’anno al quarantesimo anniversario: un film di 30’’ ideato dall’agenzia creativa Leo Burnett e prodotto da TwisterFilm.

Lo spot, realizzato in Ungheria, a Budapest, con la regia di William9 – che rinnova la collaborazione con la casa di produzione TwisterFilm dopo la campagna di lancio della nuova Fiat 500X Yachting Capri – e la fotografía a cura di Nico Poulsson, racconta una tipica giornata lavorativa dove tutto procede a ritmo e in perfetta sintonia grazie al nuovo Ducato e alla sua unicità nell’offrire un’esperienza di guida piacevole anche nelle situazioni più difficili, aiutando i professionisti a raggiungere risultati migliori con meno fatica.

“Uno degli aspetti più interessanti nella realizzazione di questa bellissima campagna è stato mettere insieme le immagini e la musica a tempo per dare il ritmo al video ma anche per sottolineare quello dei lavoratori” dichiara Maurizio Spagnulo, General Manager della sede torinese di Leo Burnett Torino, che aggiunge: “Un’operazione divertente ma allo stesso tempo complessa che è diventata più facile grazie al lavoro svolto insieme al regista William9 e a Flavio Ibba per la musica”.

La campagna è on air in Italia dal 2 novembre sui canali digitali e social. La pianificazione curata da Starcom riguarderà i principali mercati europei: oltre all’Italia anche UK, Belgio, Olanda, Svizzera e Spagna.

CLIENT – STELLANTIS

PRODUCT: FIAT PROFESSIONAL

Subject: DUCATO MCA

AGENCY – LEO BURNETT

Executive Creative Director: Francesco Marini

Creative Director: Michele Sartori

Art: Marcello Gaio Bondioli

Copy: Gianluca De Martini

Chief Account Manager: Maurizio Battistel

Account Director: Monica Castello

Head of TV Dept: Alessio Alberto Zazzera

Tv Producer: Marco Riccio

CASA DI PRODUZIONE – TWISTER FILM

Regia: William9

DoP: Nicolay Poulsson

1st AD: Gwyn Sannia

Executive Producer: Giovanni Amico

Producer: Deborah Veronese

Organizzatore generale: Massimo Santorsola

Dir. Produzione: Fabio Fermeglia

Service Budapest: Laokoon Film – Sipos Gabor

Service Line Producer: Judit Fodor

Scenografia: Magdolna Varga

Styling: Anna Ternovszky

Editor: Margherita Chiatti

MUSIC

Mix: Flavio Ibba – Red Rose

Guarda lo spot Nuovo Ducato: