Sportdance 2021: il più grande evento di danza sportiva presenta la web tv FIDSChannel

Si è alzato il sipario sull’edizione 2021 di Sportdance, il più grande evento al mondo di danza sportiva. Giunta alla tredicesima edizione, Sportdance animerà i padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group per 17 giorni, in totale sicurezza, fino a domenica 25 luglio. Le gare si svolgeranno a porte chiuse e l’accesso alla Fiera di Rimini potrà avvenire unicamente per i tesserati FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva). Le regole di accesso valgono per tutti, atleti, tecnici, dirigenti e società sportive.

Enzo Resciniti, Presidente FIDS

Le discipline protagoniste di oggi sono state alcune delle categorie e classi delle danze standard, danze latino americane, latin style show e danze caraibiche. A dare il benvenuto agli atleti è stato il Presidente della FIDS, Federazione Italiana Danza sportiva, Enzo Resciniti. Le sue parole sono state precedute dall’Inno d’Italia, che ha risuonato in tutti i padiglioni della Fiera. Come sempre, si è trattato di un momento particolarmente emozionante per tutti.

Nel corso della prima giornata di gare è stata inaugurata la postazione di FIDSChannel, la web tv della danza sportiva italiana nata in collaborazione con Media Sport Group. I commenti a bordo campo sono affidati a tre voci eccellenti del mondo della danza sportiva: Sara Di Varia, volto celebre di “Ballando con le stelle“, il felice format televisivo di Rai 1 dedicato proprio alla danza, Maria Grazia Patti, come lei consigliera federale e Jerry Abrate. Sarà loro il racconto di questi giorni di gare e di spettacolo, ma anche quello della cultura della danza sportiva. Le dirette dai quattro padiglioni si possono quindi vedere comodamente da casa, mentre nei padiglioni di Rimini sono stati allestiti 4 maxischermo. Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali social della FIDS.