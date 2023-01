Sport, musica e gaming. Il futuro è veramente dello streaming?

Cos’è che accomuna l’ultimo brano del nostro artista preferito, il nostro gioco preferito online, la serie tv che ci fa stare incollati allo schermo e la partita della nostra squadra del cuore? In una parola sola: lo streaming. Il mondo dell’intrattenimento e del tempo libero, oggi, viaggia su queste frequenze, frequenze digitali, multimediali, interattive.

Volendo essere precisi con il termine di streaming si identifica un flusso audiovisivo tramite una sorgente telematica e, generalmente, ne esistono due tipi: uno streaming on demand, ovvero di contenuti già compressi e memorizzati come una sorta di file, oppure uno streaming in diretta. Proviamo a guardarci un attimo intorno per capire quanto lo streaming sia entrato nelle nostre vite.

Da Dazn a Netflix, come si è espanso lo streaming negli ultimi anni

L’ultima grande rivoluzione dello streaming è stata quella relativa allo sport e in Italia soprattutto al calcio. Se prima la sua fruizione era legata alla radio o alla televisione, con un breve passaggio anche attraverso lo streaming su siti illegali, adesso il presente ha un nome e cognome: Dazn. È questa, infatti, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A e di tante altre competizioni. Dopo il lancio nel Regno Unito nel luglio del 2015, Dazn ha fatto il suo ingresso in Italia circa tre anni più tardi e ha immediatamente ottenuto un significativo sostegno tra gli amanti del calcio e non solo, grazie anche alla collaborazione con partner rilevanti del settore sportivo.

Dazn, considerata come una delle protagoniste della streaming revolution, è in continua crescita e si distingue per la sua capacità di conoscere in profondità il proprio target e adattare le strategie di marketing in base alle esigenze del mercato. La società sottolinea l’importanza di un approccio basato sui dati per prendere decisioni informate e ottimizzare le azioni di marketing. Ciò si traduce in strategie personalizzate per ogni paese in cui la piattaforma di streaming è presente, dimostrando la flessibilità e l’agilità di Dazn per conquistare il mercato globale dello streaming sportivo.

Dallo sport possiamo spostarci poi al tempo libero, precisamente al gambling. Negli ultimi anni, il gioco pubblico ha iniziato a puntare sullo streaming e sull’AI per ridurre le distanze tra giocatori e casinò online e rendere interattiva l’esperienza di gioco degli utenti. La diffusione delle tecnologie di streaming, amate dalle giovani generazioni di appassionati di giochi online e di piattaforme come Twitch e i social network, ha permesso di superare le barriere fisiche tra i giocatori e i casinò virtuali. Grazie all’utilizzo di dealer dal vivo e ambientazioni interattive, questi ultimi sono riusciti a ricreare fedelmente l’atmosfera delle sale da gioco tradizionali. Inoltre, l’uso dei microfoni e dei servizi di messaggistica istantanea rappresentano due ulteriori elementi chiave del successo di questo fenomeno, in quanto sono strumenti molto diffusi tra le nuove generazioni.

Ma lo streaming è soprattutto quello dell’intrattenimento, del cinema e della musica. Siamo sicuri che almeno una volta avete ascoltato un brano su Spotify, avete visto un film su Amazon Prime oppure siete rimasti incollati allo schermo davanti a una serie tv su Netflix. Sono queste, infatti, le piattaforme dello streaming di oggi. Piattaforme che però hanno iniziato a scricchiolare.

Quale futuro per lo streaming? Le previsioni del New York Times

Come si legge in questa analisi di Giornalettismo, negli Stati Uniti qualcosa sta cambiando. Warner Bros. Discovery, Paramount e Disney stanno producendo sempre di meno, il New York Times ha scritto che “l’età dell’oro dello streaming sta improvvisamente rallentando”, Fred Black, responsabile della Ricerca Ampere, ha parlato di una “brusca frenata” per tutto il settore. Qualcosa insomma sta cambiando. Una nuova era dello streaming sta per arrivare.