Spice Girls: Spotify festeggia i 25 anni di “Wannabe”

Giovedì 8 luglio ricorre il 25° anniversario dal debutto sulla scena musicale delle Spice Girls, che con il loro iconico primo brano “Wannabe” hanno cambiato per sempre l’industria musicale. In concomitanza dell’anniversario -che sarà celebrato dal quintetto con l’uscita dell’EP ‘Wannabe 25’, che includerà una demo del singolo, un remix di Junior Vasquez e una nuova ballad intitolata ‘Feed Your Love’- Spotify rivela i dati di ascolto della girl band in questi anni.

Milioni di ragazze in tutto il mondo si sono identificate con Victoria, Geri, Emma, Mel B o Mel C, che ancora oggi sono simbolo del girl power: come dimostrano un tour da tutto esaurito a vent’anni dal loro scioglimento e il discorso delle Little Mix ai BRIT Awards 2021, l’iconicità e la forza ispiratrice delle Spice Girls restano immutate nel tempo.

La band ha fatto la storia dell’industria musicale e culturale ed ecco di seguito alcuni dati di ascolto delle loro canzoni:

I’ll tell you what I want: Wannabe è il brano delle Spice Girls più ascoltato di tutti i tempi con oltre 590 milioni di stream a livello globale, seguito da Stop, 2 Become 1, Say You’ll Be There e Spice Up Your Life.



, con quasi 3,5 milioni di stream su Spotify. Viva Forever: Spotify ha registrato un aumento del 282% degli stream di Wannabe il 13 agosto 2012, quando i Giochi Olimpici di Londra si sono conclusi.

Le Spice Girls hanno lasciato un segno sulla cultura pop che va oltre la musica, e su Spotify i fan possono scoprire tutto sulla storia della girl band più popolare al mondo anche attraverso i podcast. Tra questi, per esempio, 60 Songs that Explain the 90’s, lo show che racconta l’industria musicale degli anni ’90, oppure Wannabe: A Spice Girls podcast, interamente dedicato alla carriera delle 5 cantanti.

Ma i contenuti dedicati alle cinque ragazze non finiscono qui: se “essere più Sporty” è stato il tuo mantra nell’ultimo anno, su Spotify è disponibile l’intervista di Joe Wicks con Mel C intitolata “Everyone is Good Enough”, mentre gli appassionati di Ginger Spice possono ascoltare una sua intervista nel podcast Alan Cummings Shelves. Infine, accedendo all’archivio di interviste The Spice Girls 1996 and 1998, è possibile ascoltare i loro punti di vista sulle loro vite e carriere!

I brani delle Spice Girls più ascoltati su Spotify: