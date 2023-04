Una donna è in macchina con un uomo che sembra essere il suo compagno. Durante il tragitto ripensa alla loro storia e al modo tormentato in cui è entrata in crisi. I suoi ricordi, però, nascondono un mistero. Forse quello che sta accadendo non è ciò che sembra. Un dramma psicologico che si tinge dei toni del noir nell’indagare un disturbo sconosciuto ma assai diffuso: la prosopagnosia.

“SPAZI VUOTI“

SCHEDA

DURATA: 10’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: NICOLA ZANOBI

ETÀ: 48

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: Nicola Zanobi in collaborazione con Mark Tv & Communication e Atto Uno

associazione di promozione sociale

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: TOSCANA

OPERA PRIMA: SÌ

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: NICOLA ZANOBI

SOGGETTO: NICOLA ZANOBI

TEMATICA DEL CORTO: DISABILITÀ

CAST ARTISTICO:

1. Emanuela Mascherini (Protagonista)

2. Francesco Cardi (Protagonista)

3. Alessio Arzilli (Protagonista)

CAST TECNICO:

1. Fabrizio Berti (Direttore della fotografia)

2. Nicola Zanobi (Montaggio)

3. Silvia Leonetti (Musica)

4. Susanna Fabbrucci (Costumi)

5. Annamaria Gambone, Caterina Pelosi (Trucco)

6. Stefano Lugli, Marco Fabre (Suono)