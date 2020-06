Disponibile il trailer ufficiale di “Sotto il sole di Riccione“, film originale Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Lucky Red e realizzato da New International, in arrivo su Netflix dal primo luglio.

Alla regia YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), classe 1986, registi noti nell’industria musicale italiana che vantano collaborazioni con alcuni dei più importanti cantanti italiani come: Jovanotti, Marco Mengoni, Salmo, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Giorgia e molti altri, e qui al loro esordio con un lungometraggio.

Il film nasce da un soggetto di Enrico Vanzina ed è stato scritto dallo stesso Vanzina insieme a Caterina Salvadori e Ciro Zecca.

Le musiche di SOTTO IL SOLE DI RICCIONE sono di Tommaso Paradiso in collaborazione con Matteo Cantaluppi.

La trama.

Nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, d’estate arrivano ragazzi da tutta Italia.

Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze.

Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato) playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia.

Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia.

Con la regia degli YouNuts!, al ritmo dalle romantiche canzoni dei Thegiornalisti, da “Completamente” a “Sotto il Sole di Riccion”e e con l’amichevole partecipazione di Tommaso Paradiso, il gruppo di ragazzi passerà un’estate indimenticabile.

Guarda il trailer: