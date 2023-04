Sara, per un crudele scherzo dei compagni di scuola, registrato in un video diventato presto virale, diventa lo zimbello della scuola e la sua quotidianità si trasforma in un inferno.

“#SOFFIONE“

Videomessaggio del produttore Francesco Cutrignelli (Gango)

DURATA: 11’10’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: FABIO SALERNO E DARIO LUCKY

ETÀ: 47 E 36

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: Gango Studio e gli Istituti scolastici “Bosco-venisti” di Capurso, “Marconi” di Casamassima e “Cartesio” di Triggiano

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: PUGLIA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: ERSILIA CACACE

SOGGETTO: FRANCESCO CUTRIGNELLI

TEMATICA DEL CORTO: BULLISMO

CAST ARTISTICO:

Fabio Salerno (Preside) Guendalina Losito (Sara) Giorgia Cavallaro (Sara da piccola) Nicola Moschetti (Papà Sara) Melania Mastrapasqua (Mamma Sara)

CAST TECNICO:

Lucky Dario (DOP) Nico Partipilo (Gango Studio) (Fonico) Nico Partipilo (Gango Studio) (Montaggio) Erica Mou (Musica)