Social Media e Innovazione: alla Camera dei Deputati un confronto sul futuro del mercato

Un appuntamento di grande rilievo si è svolto presso la Camera dei Deputati, ponendo al centro del dibattito l’impatto dei social media sull’evoluzione dei modelli professionali e di business. L’incontro, dal titolo “Social Media e Innovazione Professionale: Evoluzione del Mercato e Prospettive Future”, è stato promosso dall’onorevole Antonio Baldelli con l’obiettivo di indagare come le piattaforme digitali stiano ridefinendo i confini tra comunicazione, marketing e impresa.

Un dialogo tra istituzioni e nuove generazioni

A moderare l’incontro è stato l’onorevole Filippo Maturi, membro del consiglio direttivo di IDEA – Italian Digital Expert Association, che ha guidato il confronto tra rappresentanti delle istituzioni e tre imprenditori under 40, selezionati per il loro approccio innovativo e i risultati concreti ottenuti grazie all’utilizzo consapevole dei social media.

Paolo Bonetti: AI e marketing digitale per un business più reattivo

Il primo a intervenire è stato Paolo Bonetti, esperto di marketing digitale e intelligenza artificiale, che ha illustrato le potenzialità dell’AI applicata alla comunicazione d’impresa. “Adattarsi alle nuove tecnologie è ormai una condizione essenziale per restare competitivi”, ha dichiarato, sottolineando il ruolo chiave della consulenza digitale nella trasformazione delle strategie aziendali.

Laura Heintz: i social per rivoluzionare il settore immobiliare

Laura Heintz, professionista nel settore immobiliare, ha raccontato come l’utilizzo mirato dei social media abbia permesso di rinnovare l’approccio alla vendita e all’acquisto di immobili. Grazie a campagne digitali studiate ad hoc e a una comunicazione più trasparente, ha reso il suo modello di business più inclusivo e orientato alle reali esigenze del cliente.

Niccolò Bertè: storytelling e identità digitale nel food

A chiudere gli interventi è stato Niccolò Bertè, giovane imprenditore nel settore alimentare, che ha descritto come l’identità digitale e lo storytelling siano diventati strumenti fondamentali per valorizzare i prodotti enogastronomici locali. “I social media ci permettono di raccontare chi siamo, non solo cosa vendiamo”, ha affermato, rimarcando il valore della narrazione autentica.

Nuove competenze e visione istituzionale: una sfida condivisa

Durante l’incontro si è discusso anche del ruolo delle istituzioni nella promozione dell’alfabetizzazione digitale, della necessità di un quadro normativo più agile per supportare l’innovazione e dell’urgenza di formare competenze trasversali capaci di affrontare le sfide del futuro.

Conclusioni: innovare è possibile, se guidati da visione e competenza

L’incontro ha confermato come i social media non siano soltanto strumenti di comunicazione, ma veri e propri catalizzatori di cambiamento in grado di influenzare economia, cultura e relazioni sociali. Le testimonianze portate alla Camera dei Deputati dimostrano che, con visione strategica e competenza, è possibile trasformare la rivoluzione digitale in un’occasione concreta di crescita e sviluppo sostenibile.

Guarda il video: